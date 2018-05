La Marina de EU reactiva flotilla por Rusia

La Marina de Estados Unidos reactivó una flotilla que será la responsable de supervisar la Costa Este y el Atlántico Norte — escalando el enfoque del Pentágono sobre el resurgimiento de Rusia y su creciente presencia militar, publicó The Washington Post.La Segunda Flotilla, que fue desactivada en el 2011 para preservar fondos para nuevos barcos, reanudará operaciones el 1 de julio en Norfolk, bajo la dirección del almirante John Richardson, según les informó este viernes a los reporteros.“Esta es una respuesta dinámica para crear un ambiente de seguridad”, dijo Richardson a bordo del portaaviones George H. W. Bush.La vigilancia de estas embarcaciones se extenderá hasta la mitad del Atlántico, ya que la otra mitad está bajo la responsabilidad de otra flotilla que tiene su sede en Italia.En un comunicado que dio a conocer Jim Mattis, el secretario de la Defensa, dijo que las “competencias estratégicas a largo plazo” con Rusia y China son las máximas prioridades del Departamento de la Defensa mientras el Pentágono trata de alejarse de las contra-insurgencias que han consumido el financiamiento y agotado los recursos desde el 11 de septiembre del 2001.Oficiales de la Defensa y analistas han dicho que esos operativos distrajeron la atención de la modernización de la milicia, permitiendo que Rusia y China cerraran la brecha tecnológica con armas más nuevas y más letales.Durante ese lapso, Rusia ocupó Crimea y Ucrania y provocó una serie de hostilidades en contra de Occidente, incluyendo ciberataques e interferencia en las elecciones en Europa y Estados Unidos.Las inquietudes que solucionará de inmediato la Segunda Flotilla serán: la amenaza de un modesto número, por ahora, de submarinos de ataque nuclear ruso que son capaces de cruzar las profundidades de la Costa Este, le comentó Bryan McGrath, ex comandante del destructor y subdirector del Centro de Poderío Marítimo Americano del Instituto Hudson, a The Washington Post.Los submarinos están equipados con misiles hipersónicos y anti-barcos y misiles con capacidad nuclear que pueden llegar a cualquier ciudad de la Costa Este que esté dentro de su rango.Los patrullajes empezarán pronto e involucrarán barcos tripulados y no tripulados, submarinos de ataque y vigilancia aérea de aviones Poseidon P-8, un avión sub-caza de guerra.Esta medida llega en un momento en que la OTAN está empleando estrategias más amplias para contrarrestar a Rusia.En otro comunicado que emitió este viernes el Pentágono, señaló que propuso un Comando de Fuerzas Conjuntas de la OTAN para vigilar el Atlántico.McGrath advirtió que se aproxima el conflicto, “existe la sensación generalizada de que Rusia está dedicada a oponerse a Estados Unidos en muchas áreas y la oposición militar es crecientemente una de ellas”.

