Sarah Sanders tiene problemas para mantener credibilidad de Trump

Los gritos en el Ala Oeste eran tan altos que más de una docena de funcionarios escucharon la discusión.Sarah Huckabee Sanders, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, le dijo palabras altisonantes y le gritó a Donald McGahn, asesor de la Casa Blanca, durante una confrontación que tuvieron en el mes de febrero, de acuerdo a dos personas que tuvieron conocimiento de ese episodio, informa The Washington Post.Las declaraciones erróneas acerca del escándalo de abuso doméstico cometido por el ex secretario Rob Porter arrastraron a la administración hacia un caos lleno de confusión y declaraciones públicas contradictorias.Exasperada, Sanders le dijo a McGahn que no seguiría siendo la vocera de la administración a menos que le dieron más información acerca de la situación de Porter.Horas después, Sanders regresó a su atril para escuchar los cuestionamientos de los escépticos reporteros, aunque sus respuestas los dejaron con más dudas.Este momento ilustra el precario papel que desempeña Sanders al ser el rostro público de la administración Trump -y las dudas que existen acerca de su credibilidad al representar al presidente que se mueve entre mentiras y ofuscaciones.La semana pasada, Sanders estuvo en el ojo del huracán, ya que fue sujeta a una serie de cuestionamientos acerca de “la gran cantidad de mentiras” que ha expresado y que fueron parodiadas por la comediante Michelle Wolf durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Luego, fue forzada a explicar las versiones inconsistentes de ella, del presidente Trump y de su nuevo abogado personal, Rudolph W. Giuliani, acerca del dinero que se le pagó a la actriz porno Stormy Daniels.La semana concluyó con una serie de comentarios acerca del carácter de Sanders.Los que están a favor de ella, aseguran que pasa mucho tiempo planeando los temas de los que va a hablar para que queden según el deseo del presidente, pero que también sean técnicamente ciertos. Si es culpable de algo, dicen, es de proporcionar información incompleta.Antes de cada sesión informativa, se reúne con Trump en la Oficina Oval para discutir cómo le gustaría que ella responda a las preguntas sobre las noticias del día.En algunas ocasiones, el presidente le dicta las líneas para que las lea o le ordena que utilice palabras precisas en cuestiones que son particularmente sensitivas.Rutinariamente desvía las preguntas sobre los temas más candentes diciéndoles a los reporteros que no le preguntó al presidente acerca de ello -una estrategia deliberada para evadir temas delicados, de acuerdo a un confidente de Sanders.Aunque parece muy combativa con los reporteros ante las cámaras, Sanders es mayormente considerada como alguien agradable y que está dispuesta a ayudar a todos, detrás de bambalinas.

