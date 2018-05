Rudy Giuliani, el nuevo abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que el mandatario no tendría que cumplir con una posible citación judicial para testificar en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016, publicó la agencia EFE."No tenemos que (cumplir con una citación). Él es el presidente de Estados Unidos. Podemos afirmar el mismo privilegio que otros presidentes", dijo Giuliani en el programa "This Week"de la cadena ABC.Desde hace meses se especula con la posibilidad de que Mueller emita una citación judicial para que Trump testifique sobre la trama rusa, ante las reticencias del multimillonario y de su equipo legal para hacerlo.Giuliani, que fue contratado recientemente por el equipo legal de Trump que se ocupa de la investigación rusa, aseguró que preferiría que el presidente recibiera el "tratamiento de Hillary Clinton", lo que a su juicio implicaría responder preguntas que se recibieron por adelantado, pero no bajo juramento.Trump dijo este viernes que "le encantaría" hablar con Mueller con la condición de que sea "tratado con justicia", sin embargo, en los últimos meses ha arremetido fuertemente contra el proceso, asegurando que se trata de una "caza de brujas".No obstante, Giuliani expresó hoy su incertidumbre por una posible entrevista, y consideró que Mueller está "tratando de atraparlo".El diario “The New York Times” publicó la semana pasada una lista de casi 50 preguntas que Mueller planea hacerle a Trump.Los temas cubren desde las decisiones de Trump de despedir al ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn y al ex director del FBI James Comey, hasta su posible conocimiento de las comunicaciones entre su campaña y Rusia para interferir en las elecciones de 2016 contra la candidata demócrata, Hillary Clinton.La investigación de Mueller va a cumplir ya un año de pesquisas, y el fiscal especial considera clave poder preguntar al mandatario sobre su vinculación con las autoridades rusas, así como por la marcha de Flynn y Comey, con el objetivo de saber si el presidente incurrió en obstrucción a la justicia.Los abogados de Trump no quieren que la entrevista con el equipo del fiscal especial sea en persona sino por escrito, con el fin de evitar que el multimillonario cometa algún error en sus respuestas dado su carácter explosivo.

