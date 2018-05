Explica Casa Blanca lo que Trump sabía del pago a Stormy Daniels

Washington— La Casa Blanca pareció reconocer hoy que el presidente Donald Trump sí tenía conocimiento del pago hecho para silenciar a una actriz porno que asegura haber sostenido un encuentro sexual con él, a pesar que el mes pasado el mandatario lo negó.La asesora presidencial, Kellyanne Conway, insistió que en el pago no se usaron fondos de campaña, y buscó remontar la percepción de que Trump mintió sobre su conocimiento en torno a los 130 mil dólares pagados a Stormy Daniels un mes antes de las elecciones presidenciales de 2016."El presidente me dijo ayer que cuando él dijo no, a bordo del Fuerza Aérea Uno el mes pasado, hablaba sobre cuándo ocurrió el pago, y eso es consistente con sus tres mensajes en Twitter", indicó.Durante una entrevista en el programa "Face the Nation" de la cadena televisora CBS, Conway precisó que Trump "no estaba al tanto del pago a la señora Daniels cuando el pago ocurrió".El pasado 5 de abril el mandatario respondió de manera negativa cuando una periodista le preguntó si sabía del pago hecho por quien era su abogado personal, Michael Cohen, y dijo además desconocer de dónde provinieron esos fondos.Empero Trump pareció ser desmentido por su abogado, Rudolph Giuliani, quien el miércoles pasado reveló a la cadena FOX que éste "no sabía los detalles, pero sabía del arreglo general. Lo canalizó a través de un bufete jurídico y el presidente lo repagó".Un día después, Trump recurrió a Twitter para rechazar que el pago de 130 mil dólares haya provenido de su campaña presidencial y negó la existencia de una relación entre ambos.Explicó que Cohen recibía un estipendio mensual para atender cuestiones legales que le atañeran, y que el dinero le fue reembolsando, e insistió en calificar el pago como parte de un acuerdo privado entre dos partes.Este domingo Conway afirmó que Trump le comentó que Cohen, quien dejó ya de representarlo, "tenía básicamente autoridad discrecional para utilizar los fondos que nada tuvieron que ver con la campaña, como él y su abogado lo consideraron necesario entonces".Conway no pudo responder empero al dicho de Giuliani de que los 130 mil dólares fueron manejados como "un gasto de campaña", y aseguró que éste fue un tema "que no pasó por mi escritorio" como gerente de campaña.En una entrevista con la cadena CNN, Conway dijo desconocer si hubo pagos similares al de Daniels hechos a otras mujeres, después de que Giuliani dijo por separado a la cadena ABC no tener conocimiento de ello, pero no lo descartó."No tengo conocimiento de eso, pero pensaría que sí, (se hicieron) si fuera necesario", dijo en el programa "This Week".