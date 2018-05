Donald es un mentiroso profesional: sobreviviente de Parkland

Cameron Kasky, sobreviviente del tiroteo en Parkland y activista estudiantil, llamó al presidente Donald Trump un “mentiroso profesional”, después del discurso que pronunció el mandatario en la convención de la Asociación Nacional del Rifle, NRA por sus siglas en inglés, que se efectuó este viernes en Dallas, publicó CNN.“Él es un mentiroso profesional que dice cualquier cosa para tranquilizar a las personas con las que está en ese momento”, comentó Kasky, quien estudia el penúltimo año de la preparatoria en Marjory Stoneman Douglas High School, este sábado por la mañana en un programa de la citada cadena televisiva.“Si está frente a las familias dice que apoya una reforma con sentido común contra las armas. Pero cuando está en la NRA, les dirá algo para que le den una gran ovación”.En sus primeras declaraciones ante la NRA desde que ocurrió el tiroteo en Parkland, Florida, Trump le dijo al grupo, “ustedes cuentan con una administración que está luchando para proteger su derecho a la Segunda Enmienda y lo vamos a seguir haciendo”.El presidente no mencionó la serie de cambios que propuso inmediatamente después del tiroteo, a los que la NRA se opuso, tales como incrementar la edad para comprar ciertas armas de fuego y ampliar la revisión de antecedentes.Kasky comentó este sábado que no espera una reforma con sentido común del presidente, quien propuso que haya maestros entrenados y armados en los salones de clase y firmó una legislación que incluye más de 2 mil millones de dólares que se destinarán a la seguridad escolar, salud mental y otras políticas y que haría cambios en el sistema de revisión de antecedentes, medidas con las que la NRA estuvo de acuerdo.“El presidente Trump sigue al dinero. Y mientras siga recibiendo dinero de la NRA, quien a su vez, obtiene dinero de los fabricantes de armas, yo no espero que haga algo con sentido común pronto”, dijo Kasky.El estudiante agregó que él “apoya totalmente” la Segunda Enmienda, pero “hay ciertas armas que no deben estar en manos de los ciudadanos y necesitan ser reguladas”.Otro estudiante de Stoneman Douglas, David Hogg, publicó un tweet ayer como respuesta al discurso de Trump en la NRA que dice “Gracias por demostrarnos que su corazón y su billetera están en el mismo lugar, y no con los estudiantes de Parkland”.El 14 de febrero, un hombre armado abrió fuego en la preparatoria, dejando 17 estudiantes y maestros muertos. El tiroteo masivo renovó el debate sobre el control de armas en el país y provocó un movimiento encabezado por jóvenes para cambiar las leyes sobre las armas y terminar con ese tipo de violencia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.