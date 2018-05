Triplica NSA recolección de información de las compañías telefónicas

La Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, recolectó el año pasado más de 534 millones de registros de llamadas telefónicas y mensajes de texto de empresas de telecomunicaciones estadounidenses como AT&T y Verizon, triplicando lo que obtuvo en 2016, según reveló este viernes un nuevo reporte publicado por The New York Times.Analistas de inteligencia están buscando con mayor frecuencia información acerca de los estadounidenses dentro de la amplia recolección que lleva a cabo la agencia en los llamados registros detallados de las llamadas, una especie de metainformación de telecomunicaciones para saber quién contactó a quién y cuándo, aunque no el contenido de lo que dijeron.El nuevo reporte –que es una estadística anual relacionada con la vigilancia emitida por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional– no explica por qué se incrementó tan dramáticamente el número de registros.Aunque en una entrevista, Alex Joel, director de libertades civiles de la oficina, dijo que la NSA no había reinterpretado su autoridad legal para cambiar la manera como recolecta la información.Citó varios factores que podrían haber contribuido al incremento, incluyendo los cambios en la cantidad de información histórica que las empresas están escogiendo para guardarla, el número de cuentas telefónicas usadas por cada objetivo y los cambios que la industria de las telecomunicaciones crea para los registros, basados en un constante cambio de tecnología y prácticas.“En base a lo que nos enteramos de esa información, esperamos seguir fluctuando cada año”, dijo Joel.Aunque el gran y creciente volumen de información muestra que la NSA sigue obteniendo cantidades significativas de información acerca de las llamadas telefónicas y mensajes de texto de los estadounidenses después de los cambios que hizo el Congreso en la ley de 2015, el Decreto de Libertad USA, que reformó la manera en que la NSA puede tener acceso a la información doméstica de telecomunicaciones.La ley dio por terminado un programa de la NSA que anteriormente era secreto y sistemáticamente recolectaba billones de registros al día. El programa data desde los ataques del 11 de septiembre y fue revelado en 2013 por Edward J. Snowden, dando lugar a un amplio debate sobre vigilancia y privacidad.Aunque el Congreso dio por terminado ese programa, los legisladores querían que la NSA siguiera reteniendo esa función: la habilidad para analizar los vínculos entre personas que andan en busca de terroristas ocultos.Así que, autorizó un nuevo sistema en el que la gran mayoría de los registros permanecen en las compañías telefónicas, aunque la NSA puede obtener copia de todos los registros de un objetivo y cualquier persona con la que ese objetivo ha tenido contacto.

