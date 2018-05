'Cuchillos, cuchillos, cuchillos', dice Trump sobre delitos en Londres

Si alguien tenía la esperanza de que el presidente Donald Trump adoptara un tono más conciliador hacia Gran Bretaña antes de su visita en julio, eso quedó eliminado ayer, cuando asistió a la conferencia de la Asociación Nacional del Rifle y se refirió al índice delictivo de Londres.“Cuchillos, cuchillos, cuchillos, cuchillos”, dijo, imitando el movimiento para acuchillar mientras defendía el derecho a las armas en Estados Unidos.Al decir que el derecho a las armas que tienen los estadounidenses “estaba en peligro”, comentó: “Recientemente, leí un reportaje de que en Londres, que tiene leyes increíblemente estrictas contra las armas, hay un hospital muy prestigiado que está en medio de una especie de zona de guerra debido a las horribles heridas provocadas por cuchilladas”.“Ellos no tienen armas, sólo tienen cuchillos y los pisos de ese hospital están llenos de sangre”.La reacción en Gran Bretaña fue con humor y perplejidad, ya que muchas personas de los noticieros y en las redes sociales preguntaron de dónde había sacado el presidente esa información.El escritor y actor Robert Webb comentó en Twitter: “Bueno, hoy es un bello día aquí en la zona de guerra de Trump. He ido de compras y no fui acuchillado ni siquiera levemente”.Karim Brohi, un cirujano de traumatismo del Hospital Real de Londres y director del importante Sistema de Traumatismo de Londres, comentó hoy en un comunicado que aunque la violencia provocada por los cuchillos era “un problema serio” en Londres, “el sugerir que las armas son parte de la solución es algo ridículo”.Agregó: “Las heridas de armas de fuego son por los menos doblemente letales que las lesiones de un cuchillo y más difíciles de reparar”.Los delitos en donde se han utilizado cuchillos aumentó en Gran Bretaña en un 21 por ciento, de acuerdo a la Oficina de Estadísticas Nacionales, por lo menos 38 personas han muerto en Londres por esa causa en lo que va del año.Analistas aseguran que el incremento en la violencia ha sido motivado por varios factores, como la rivalidad entre bandas de narcotraficantes, recortes a los servicios juveniles y programas sociales y la facilidad con la que los adolescentes pueden provocarse unos a otros en las redes sociales.El alcalde de Londres, Sadiq Khan -quien anteriormente fue criticado por Trump y su hijo mayor por su manejo de los ataques terroristas en la ciudad- le advirtió al presidente que podría enfrentar protestas si acude a la capital, tras aceptar la invitación de la primer ministro Theresa May, después de cancelar una visita anterior.

