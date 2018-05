Pahoa, Hawai— Muchos residentes rurales que viven sobre un volcán en erupción en Hawai huyeron ayer de la amenaza de la lava, mientras que otros intentaron volver a sus hogares.Las autoridades le ordenaron a más de mil 700 personas que salieran de los vecindarios de la Isla Grande que están cerca del flujo de lava más reciente del volcán Kilauea, advirtiéndoles de los peligros de las rocas incandescentes y de los elevados niveles de gas sulfúrico que podrían afectar la salud de adultos mayores y personas con problemas para respirar. Dos viviendas se quemaron.Para empeorar las cosas, un terremoto de magnitud 6.9, el de mayor fuerza en la isla en más de 40 años, se produjo cerca de la parte sur del volcán, luego de un sismo menos intenso que sacudió la misma área.Las autoridades dijeron que las carreteras, los edificios y las líneas eléctricas no resultaron dañadas, pero de todas formas los habitantes se sentían estresados.Las comunidades en el distrito Puna, rural en su mayor parte y ubicado en el flanco este del Kilauea, saben que es uno de los volcanes más activos del mundo y ya han sido testigos de la destrucción que genera.Julie Woolsey evacuó su casa el jueves por la noche después de que una chimenea volcánica –una apertura en la superficie de la Tierra por donde sale lava– surgió en su calle en el vecindario Leilani Estates.Había lava a unos 915 metros (mil yardas) de su casa, que Woolsey construyó en un terreno después de que la vida en la isla de Maui se encareció mucho.“Sabíamos que estábamos construyendo sobre un volcán activo”, afirmó, y añadió que pensaba que el peligro de la lava era una posibilidad muy remota.Dos nuevas chimeneas se formaron ayer, con lo que ya suman cinco.Los científicos analizan datos de los terremotos para ver si afectaron la erupción, dijo Janet Babb, portavoz del Observatorio Volcánico Hawaiano.“El magma que desciende por las zonas de ruptura causa estrés en el flanco sur del volcán”, afirmó. “Estamos teniendo una serie de sismos”.Las autoridades estatales no reportaron daños en caminos. Wil Okabe, alcalde interino del condado Hawai, dijo que el terremoto más fuerte agrietó una viga en un gimnasio del condado en la ciudad de Hilo, por lo que los trabajadores fueron enviados a sus casas.Algunos residentes querían regresar a sus viviendas.Brad Stanfill dijo que la lava estaba a más de cinco kilómetros (tres millas) de su casa, pero no le permitían ingresar debido a que había una orden de evacuación. Estaba frustrado porque quería darles de comer a sus conejos y perros.El Kilauea ha hecho erupción continuamente desde 1983. Es uno de cinco volcanes en la Isla Grande.

