Beijing.- El gobierno de Donald Trump pidió a China que reduzca su superávit comercial con Estados Unidos en 200 mil millones de dólares para finales de 2020, una postura asertiva en las conversaciones tendentes a evitar una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.Un funcionario estadounidense confirmó la autenticidad de un documento que incluye esa y otras exigencias presentadas a China dos días antes de las conversaciones comerciales que concluyeron el viernes. El funcionario solicitó el anonimato debido al carácter confidencial de las conversaciones.Previamente, el presidente Trump se había pronunciado a favor de que Beijing recortara en 100 mil millones de dólares su crónico superávit comercial, que según Washington alcanzó el año pasado la cantidad sin precedentes de 375,200 millones de dólares.Al término de las conversaciones, el Ministerio de Comercio chino dijo que ambas partes acordaron establecer un mecanismo con el que intenten solucionar la disputa, aunque persisten diferencias, informó la prensa estatal china. El despacho no abundó en detalles y dejó entrever que se había logrado pocos avances.El documento estadounidense descrito en un aviso introductorio entregado a la delegación china antes de la visita esta semana del secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin y otros funcionarios estadounidenses.También incluye exigencias de que China suspenda de inmediato los subsidios a sectores incluidos en un plan industrial clave. China debe poner fin a algunas de políticas relacionadas con las transferencias de tecnología, un aspecto crucial en la tensión subyacente en la disputa, según el texto en la lista.Estados Unidos quiere que China no adopte represalias por las medidas contra esa práctica. Por ejemplo, Estados Unidos afirma que China debe acceder a no afectar a los agricultores estadounidenses ni sus productos, y "no oponerse, impugnar o adoptar represalias" cuando Estados Unidos proceda a restringir las inversiones chinas en Estados Unidos en sectores delicados.

