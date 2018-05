Lásers y misiles aumentan las tensiones militares entre EU y China

Beijing.- Las tensiones entre Estados Unidos y China están aumentando en dos frentes militares, ya que Washington acusa a China de asediar a unos pilotos estadounidenses que sobrevolaban Djibouti en África y le advirtieron de las consecuencias que tendrá el despliegue de misiles en las islas artificiales que China ha construido en aguas disputadas del Mar del Sur.Dana W. White, portavoz del Pentágono, comentó este jueves que en las últimas semanas, el personal de la base militar de China en Djibouti apuntó poderosos lásers hacia los aviones estadounidenses que también operan dentro o cerca de ese país, que es en donde se junta el Mar Rojo y el Golfo de Adén.Aunque no detalló el número de incidentes que ocurrieron, expresó que los lásers –que pueden ser usados para apuntarlos hacia alguna aeronav– les provocaron lesiones leves en los ojos a dos pilotos estadounidenses.Las acusaciones ocurren en un momento en que los dos países no están de acuerdo particularmente en el comercio, que es el tema de un segundo día de pláticas que se están llevando a cabo en Pekín a las que asistieron asesores económicos de alto rango de Trump y sus contrapartes chinos.Los episodios en Djibouti aumentaron la preocupación en Washington respecto a la creciente confianza que tiene China en su ejército en esa vasta región que abarca desde el Cuerno de África hasta el Pacífico.La modernización del ejército chino ha sido la principal misión del líder de ese país, Xi Jinping, quien recientemente presidió una exhibición de su poderío militar en tierra y mar y al parecer está ansioso por desafiar la supremacía militar estadounidense en Asia.Estados Unidos también objetó el despliegue de misiles anti-aviones y anti-barcos en las islas que China ha reclamado en el Mar Sur. Esos despliegues habían sido reportados anteriormente pero nunca habían sido confirmados tan explícitamente por funcionarios estadounidenses y chinos.Esos misiles podrían representar una amenaza para los aviones y barcos que se aproximan a esos territorios disputados --- algo que Estados Unidos ha hecho periódicamente como parte de los ejercicios de libertad de navegación dentro de lo que considera aguas internacionales.Desde hace mucho tiempo, China ha reclamado las islas, arrecifes y otros afloramientos rocosos dentro del Mar Sur, aunque también lo han hecho otros países como Vietnam y Filipinas.La base militar china en Bjibouti, que es la primera que tiene en el extranjero, desde hace tiempo ha sido una fuente de preocupación para Estados Unidos, aunque los chinos han dicho que es una base de logística para combatir a los piratas, apoyar el contra-terrorismo y las operaciones humanitarias en África y Medio Oriente.Pero también está situada a unas cuantas millas de la única base permanente que tiene Estados Unidos en África, establecida después de los ataques del 11 de septiembre.La base es operada por la Marina y tiene a unos 4 mil militares, incluyendo los que participan en misiones altamente secretas y por lo menos dos redadas que ha hecho el Navy Seal en Yemen.El uso de rayos laser es una antigua táctica militar para desorientar o inhabilitar a los pilotos, sin embargo, de acuerdo a un protocolo internacional de 1995 al que se unió China, prohíbe esa práctica.En un comunicado fechado este viernes, el Ministerio de la Defensa Nacional de China no estuvo de acuerdo con las acusaciones del Pentágono, argumentando que “son completamente inconsistentes con los hechos”.El periódico chino Global Times publicó un artículo en inglés en donde pregunta: ¿Por qué los estadounidenses estaban volando tan cerca de la base china?

