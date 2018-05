Hasta unas 270 mujeres en Inglaterra pueden haber muerto porque no fueron convocadas a un plan de detección final de cáncer de mama, reveló este miércoles el gobierno de Gran Bretaña, escribió CNN.Jeremy Hunt, secretario de Salud del Reino Unido, anunció una investigación independiente sobre estos errores, atribuida a un defecto en el algoritmo informático del sistema. Se estima que 450 mil mujeres no recibieron una carta invitándolas a los exámenes, precisó.En el Reino Unido, las mujeres entre las edades de 50 y 70 años son invitadas automáticamente a exámenes de detección de cáncer de mama cada tres años, ya que la probabilidad de desarrollarlo aumenta con la edad.En una declaración al Parlamento este miércoles, Hunt dijo que un análisis realizado por Public Health England descubrió que las mujeres en Inglaterra, entre las edades de 68 y 71 años, no fueron invitadas a su última prueba de detección de cáncer de seno entre 2009 y principios de 2018."Actualmente no queda claro si algún retraso en el diagnóstico generó daños evitables o la muerte", declaró Hunt al Parlamento.Los primeros indicios señalan que entre 135 y 270 mujeres vieron sus vidas limitadas como resultado del error, dijo Hunt."Trágicamente, es probable que haya algunas personas en este grupo que hubieran estado vivos hoy si el error no hubiera sucedido", dijo.Los funcionarios de salud se pondrán en contacto con los familiares de las mujeres que se cree que no pasaron por las pruebas y murieron de cáncer de mama, dijo Hunt. Se disculparán y ofrecerán un proceso para determinar si el error generó una muerte prematura, y si la compensación podría ser pagable."Reconocemos que esto será increíblemente angustiante para algunas familias", dijo.La revisión independiente estará presidida por Lynda Thomas, directora ejecutiva de Macmillan Cancer Support, y Martin Gore, profesor de medicina del cáncer en el Instituto de Investigación del Cáncer y consultor oncólogo médico en el Royal Marsden Hospital.Se espera un informe en seis meses, pero ya se han implementado medidas para prevenir más errores y tranquilizar a las personas ya identificadas como afectadas.La falla del algoritmo ha sido identificada y arreglada, y las mujeres afectadas, de las cuales se estima que 309 mil seguirán vivas, recibirán invitaciones para las evaluaciones, dijo Hunt.Todas las mujeres menores de 75 recibirán automáticamente invitaciones para ponerse al día y las mujeres de 72 años y más tendrán acceso a una línea de ayuda para obtener asesoramiento clínico sobre si una evaluación es apropiada para ellas.Todas las mujeres afectadas recibirán cartas antes de fin de mes.Respondiendo al anuncio, la profesora Helen Stokes-Lampard, presidenta del Royal College of General Practitioners dijo: "Estamos conmocionados al saber que cientos de miles de mujeres en Inglaterra han perdido su oportunidad de realizarse exámenes de detección de senos"."Damos la bienvenida a la investigación independiente sobre este asunto, anunciada hoy, pero la prioridad no debe ser culpar, sino poner en marcha medidas para invitar a las mujeres afectadas a ser evaluadas, cuando corresponda", agregó.El sistema de salud ampliará la capacidad de los servicios de detección para permitir que todas las mujeres afectadas acudan en un plazo de seis meses, aunque idealmente lo antes posible.La presidenta ejecutiva de Breast Cancer Now, Delyth Morgan, dio la bienvenida a la investigación sobre lo que ella llamó "un error devastador" para las mujeres cuyo cáncer podría no haber sido detectado. "Es increíble que este gran error se haya mantenido durante casi una década y necesitamos saber por qué se ha permitido que esto ocurra", dijo Morgan.Según Public Health England, el programa de detección en Inglaterra detecta alrededor de 18.400 cánceres por año, salvando 1.300 vidas.