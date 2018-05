Pagan 28 mil dólares por 'Trump' desnudo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasa parte de su tiempo haciendo declaraciones polémicas y por esa situación es común verlo en las portada de los medios impresos en Estados Unidos.Ahora, el magnate norteamericano vuelve a los medios pero no por alguna frase o twitt, sino por estatua suya en la que aparece desnudo, sin testículos y con una panza más grande de lo que la tiene.La obra fue comprada por 28 mil dólares por una personalidad de la televisión aficionada a los fenómenos paranormales, informó la casa de subastas Julien’s.“La estatua es obra de un colectivo anarquista de la costa oeste de Estados Unidos que creó una serie de cinco ejemplares, bautizada como "El emperador no tiene pelotas", y se cree que la pieza subastada es la única que no fue confiscada o destruida”, informó la agencia AFP.La noticia le ha dado la vuelta al mundo en unas horas y se ha hecho viral en las redes sociales.Las cinco creaciones se colocaron en lugares públicos de Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Seattle y Cleveland, en agosto de 2016, en plena campaña presidencial de Trump, lo que despertó el interés internacional.La única estatua que aguantó fue recuperada por La Luz de Jesus Gallery, en Hollywood, antes de que fuera derribada, y ahora su propietario, Zak Bagans, la mostrará en su Haunted Museum, en Las Vegas, según informó Julien's.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.