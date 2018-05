Disparan en centro comercial de Nashville; 1 herido

Nashville, Tennessee– Un sospechoso se encuentra detenido y ya no existe amenaza después que una persona fuera baleada dentro del centro comercial Opry Mills Mall de Nashville, informó la policía el jueves.El centro comercial fue evacuado después de que se recibieran reportes de disparos, que originaron una fuerte presencia policial. Al menos media docena de ambulancias acudieron al lugar y una persona fue trasladada en estado crítico al Centro Médico Skyline, informó el Departamento de Bomberos de Nashville en su cuenta de Twitter.Patrulleros que realizaban entrenamiento de motocicleta en el estacionamiento del centro comercial al momento del incidente montaron un perímetro para respaldar a los agentes de policía, informó el teniente de la Patrulla de Caminos de Tennessee, Bill Miller.La policía de Nashville informó a través de su cuenta de Twitter que no existen amenazas adicionales dentro del centro comercial, sin embargo las autoridades inspeccionan el lugar como medida preventiva.Tonya Young dijo que se apresuró al lugar cuando se enteró del tiroteo debido a que su hija de 17 años, Victoria Holt, trabaja en una de las tiendas.Poco después se enteró de que su hija estaba ilesa, pero permanecía dentro del centro comercial mientras la policía inspeccionaba el lugar."Hasta que no la vea físicamente, no voy a estar tranquila", dijo Young. "Quiero verla; quiero ir a donde está".El centro comercial fue construido en los terrenos en los que solía encontrarse el parque temático Opryland USA, y es aledaño al Grand Ole Opry House.

