Washington— El presidente Donald Trump celebró el jueves el Día Nacional de Oración anunciando una iniciativa de la Casa Blanca que según dijo apuntalará políticas que reconocen el "papel vital" de la religión en el país."Estados Unidos es un país de creyentes", dijo Trump.Poco antes del evento en el Rosedal de la Casa Blanca, Trump reconoció haber reembolsado a su abogado personal por el pago que le hizo a la actriz pornográfica Stormy Daniels para comprar su silencio. Daniels dice que tuvo un encuentro sexual con Trump en el 2006, pero la Casa Blanca dice que el presidente niega la acusación, y Trump había dicho previamente que no estaba al tanto del acuerdo financiero entre su abogado y Daniels.Trump tuiteó antes del evento sobre oración que los pagos ocurridos justo antes de la elección del 2016 "no tuvieron nada que ver con la campaña".El presidente no abordó el tema durante su discurso público. En vez de eso, se enfocó en el poder de la oración como eje del estilo de vida estadounidense."La fe ha moldeado a nuestras familias y a nuestras comunidades", dijo. "Ha inspirado al compromiso que tenemos hacia la caridad y la defensa de la libertad, y la fe ha forjado la identidad y el destino de esta gran nación que todos amamos".Trump delineó pasos que el gobierno ha tomado para resguardar la libertad de religión y prometió seguir haciéndolo. Firmó una orden ejecutiva creando la "Iniciativa de la Casa Blanca sobre Fe y Oportunidad", que ofrecerá recomendaciones sobre políticas que afectan programas basados en religión y comunitarios. Trump dijo que la nueva oficina se asegurará de que estas organizaciones tengan "acceso equitativo" a fondos del gobierno y el "derecho equitativo de hacer uso de las creencias que profesan profundamente ""Tomamos esta medida porque sabemos, que al resolver todos, todos los problemas y nuestros grandes problemas, la fe es más poderosa que el gobierno y nada es más poderoso que Dios", dijo.

