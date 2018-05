Protestan maestros de Arizona por quinto día

Maestros en Arizona se congregaron el miércoles en el Capitolio del estado para el quinto y último día de un paro estatal en momentos en que la legislatura, controlada por los republicanos, se apresta a aprobar un presupuesto que aún no satisface las demandas de los docentes.Los organizadores del movimiento dijeron que planean regresar a las aulas mañana si se aprueba el presupuesto. El plan de financiamiento incluye una propuesta para aumentar los salarios de los maestros que fue impulsada por el gobernador Doug Ducey y a la que se opuso el movimiento de protestas.Pero cuando los legisladores comenzaron a tomar las medidas para aprobar el presupuesto, los maestros tuvieron que cambiar sus tácticas, dijo el presidente de la Asociación de Educación de Arizona, Joe Thomas."La señal es clara, ellos quieren ignorar a los estudiantes y los maestros y los problemas de las escuelas, van a aprobar el presupuesto que quieren", dijo.Ahora, el movimiento va a centrarse en esfuerzos a largo plazo, como una iniciativa en las boletas para crear una fuente mayor de financiamiento y elegir a legisladores que respalden el financiamiento de la educación pública. Thomas dijo que está confiado en que los maestros y sus partidarios seguirán movilizados."Tenemos tanta gente que está prestando atención ahora a lo que está sucediendo que ellos no se van a alejar de la pelea", dijo. "Ellos entienden que hay personas aquí (en la legislatura) que no se preocupan tanto por los estudiantes como ellos".

