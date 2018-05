Aterriza de emergencia vuelo de Southwest en Cleveland

Un avión de pasajeros de Southwest Airlines que volaba de Chicago a Nueva Jersey el miércoles se vio obligado a aterrizar de emergencia en Cleveland luego que una de sus ventanillas se quebró.El suceso ocurrió dos semanas después de que una mujer murió en un vuelo de Southwest Airlines luego de estallar una de las turbinas y romperse una ventanilla.No hubo reportes de heridos luego que el vuelo 957 aterrizó a salvo.Southwest, con sede en Dallas, dijo que el aparato fue desviado a Cleveland para una revisión de mantenimiento luego de descubrirse la rajadura en una de las múltiples capas del panel de la ventanilla.Fotos tomadas por pasajeros en desde dentro de la cabina y colocadas en redes sociales muestran una ventana con una grieta visible.Southwest no difundió detalles de inmediato sobre por qué se agrietó la ventanilla.Una vocera de la línea aérea, Brandy King, dijo que los pilotos decidieron aterrizar en Cleveland "para una revisión de mantenimiento" de una de las varias capas protectoras de la ventanilla. Dijo que la cabina nunca perdió presión -ello hubiera provocado la liberación de las máscaras de oxígeno- y que los pilotos no declararon una emergencia antes de aterrizar.King aseveró que no hubo ningún otro problema con el avión, que fue sacado de servicio. La aerolínea inició gestiones para que los 76 pasajeros puedan llegar a Newark en otro aparato.El momento del incidente es desafortunado para Southwest, la cuarta aerolínea más grande de Estados Unidos. La empresa dijo la semana pasada que la venta de pasajes ha disminuido desde el suceso del 17 de abril, en que estalló una de las ventanas matando a una pasajera, Jennifer Riordan, de 43 años y de Albuquerque, Nuevo México. Southwest estima que la disminución en las ventas le costará entre 50 millones y 100 millones de dólares.

