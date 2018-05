Chicago, Illinois— Los estudiantes de la preparatoria Franklin en Macon Conty, están bajo custodia policial desde el martes, por una posible masacre, luego de supuestamente escribir una "lista de objetivos" que incluía los nombres de once estudiantes, de una lista de quince personas a quienes supuestamente iban a matar.El nombre del director de la escuela, Barry Woody, también estaba entre los 15 de la lista.En una publicación de Facebook, los funcionarios de la Escuela del Condado dijeron que los funcionarios educativos tuvieron acceso a una lista de estudiantes a quienes el creador de esta lista pretendía dañar.Los agentes del alguacil hiucieron una profunda inspección dentro de la escuela, el martes por la tarde, encontrando un gran arsenal en el dormitorio de uno de los estudiantes detenidos.El superintendente de las Escuelas del Condado de Macon, doctor Chris Baldwin, confirmó que un estudiante de 16 años fue quien escribió la lista mortal.El adolescente y su novia están bajo custodia, acusados de la posible masacre.El alguacil del condado de Macon, Robbie Holland, informó que se presentarán cargos penales.Las personas nombradas en la lista y sus padres fueron notificados individualmente. Los funcionarios dijeron que la situación está bajo control.La Oficina del Sheriff publicó una fotografía de los artículos encontrados en el dormitorio de uno de los estudiantes de 16 años, de colegio Franklin, detenidos el martes, por una posible masacre.De acuerdo con las órdenes de registro, algunas de las armas de fuego incautadas, son:Rifle Winchester .22.Mossberg 702 .22, rifle.Mossberg 12 ga escopeta.SKS 7.62 X 39, rifle..22, revólver..45, pistola..22, pistola.Pistola de 9 milímetros.Según los informes de la policía, novio y novia han sido sometidos a evaluaciones mentales.El alguacil del condado de Macon dijo que no podía confirmar la información, debido a las leyes de privacidad, sin embargo, Holland informó que espera presentar cargos penales contra ambos estudiantes.Holland dijo que el estudiante, durante las entrevistas con los investigadores del departamento del alguacil, declaró que tenía acceso a todas las armas en su habitación, junto con otras armas en su casa, por lo que se elevaba el riesgo de una posible masacre.Todo indica que la pareja estaba involucrada en una supuesta conspiración de venganza, para hacer daño a unos once estudiantes y al director de Franklin High School, así como a miembros de la policía.El alguacil informó que las armas fueron confiscadas de la casa del sospechoso, como evidencia en el caso.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.