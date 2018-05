Trump pide a juez que desestime demanda en su contra

Washington— El presidente estadounidense Donald Trump le pidió a un juez federal en Maryland que desestime una demanda que dice que la aceptación por Trump de pagos por gobiernos y estados extranjeros en su hotel en Washington viola la Constitución.Un abogado privado de Trump escribió en documentos en la corte que esta semana que la demanda debería ser rechazada porque el presidente no puede ser demandado por el asunto ni como individuo ni en su capacidad oficial.En el centro de la demanda está la cláusula de emolumentos de la Constitución, que prohíbe que un presidente u otro empleado del gobierno acepten regalos y pagos de gobiernos y estados extranjeros sin aprobación del Congreso. En este caso, los pagos provinieron de gobiernos extranjeros cuyos representantes se han quedado en el Trump International Hotel cerca de la Casa Blanca desde su toma de posesión en enero del 2017.Expertos en ética advirtieron que ese tipo de conflicto pudiera surgir porque Trump se negó a desinvertir en sus propiedades financieras cuando asumió la presidencia. Trump en lugar de ello prometió entregar los ingresos de negocios con extranjeros con las propiedades de la Trump Organization al Departamento del Tesoro. El primero de esos pagos anuales —151 mil 470 dólares— fue hecho este año, pero la compañía no dijo cómo se determinó la cifra.Maryland y el Distrito de Columbia demandaron originalmente a Trump solamente como presidente, pero más adelante lo acusaron como ciudadano privado luego que el juez federal Peter Messitte mencionó ese detalle legal en una audiencia en enero. Messitte apuntó entonces que la demanda original "no cuestionaba la función presidencial. Cuestiona al presidente como individuo".En su documento ante la corte, el abogado de Trump, William S. Consovoy, dijo que los funcionarios federales solamente pueden ser acusados de aceptar pagos inconstitucionales en su función presidencial y no como ciudadanos privados. Pero en el caso del presidente, argumentó Consovoy, Trump es además "absolutamente inmune" de acciones legales en su capacidad oficial.Consovoy añadió que "este litigio fue presentado para distraer la atención del presidente de sus deberes oficiales".Pero Norman Eisen, jefe del grupo Ciudadanos por Responsabilidad y Ética en Washington, que participa en la demanda junto con las dos jurisdicciones, dijo que los argumentos de Consovoy insinúan que Trump "está más allá del alcance de la ley".

