Filtración de preguntas es una infamia: Trump

Washington— El presidente Donald Trump calificó este martes de "infame" la divulgación de una lista de preguntas que quiere formularle el fiscal especial que investiga la injerencia rusa en las elecciones.El diario The New York Times publicó la lista de unas 80 preguntas dirigidas a los abogados de Trump que abarcan diversos asuntos, desde los motivos para destituir al director del FBI James Comey hasta los contactos de funcionarios de la campaña electoral de Trump con rusos.Trump tuiteó que es "tan infame que las preguntas sobre la Cacería de Brujas Rusa fuesen 'filtradas' a la prensa. Ninguna pregunta de Colusión. Ahora comprendo... tienen un crimen inventado, falso, Colusión, que nunca existió, y una investigación que comenzó con información confidencial filtrada ilegalmente. ¡Qué bonito!"Aunque el equipo de Mueller ha indicado a los abogados de Trump que el presidente no es un blanco de la investigación, los pesquisas quieren determinar si sus actos constituyeron obstrucción a la justicia y quieren interrogarlo sobre varios episodios de su presidencia. Los letrados quieren cerrar la pesquisa lo antes posible, pero no hay un acuerdo sobre cómo hacerlo.Muchas de las preguntas obtenidas por el Times se centran en la supuesta obstrucción a la justicia, incluyendo su reacción a la recusación del secretario de Justicia, Jeff Sessions, de la investigación sobre Rusia, una decisión muy criticada por Trump.Uno de los abogados del presidente, Jay Sekulow, declinó realizar comentarios a The Associated Press el lunes en la noche, así como el letrado de la Casa Blanca, Ty Cobb.Las preguntas también se refieren a la intromisión rusa y a si el equipo de campaña de Trump se coordinó de algún modo con el Kremlin. En una de las cuestiones obtenidas por el Times, Mueller pregunta si Trump sabía que miembros de su campaña, incluyendo el exdirector Paul Manafort, contactaron con Moscú.Mueller ha presentado varios cargos contra Manafort, pero ninguno por delitos relacionados con la interferencia rusa en la campaña de los comicios presidenciales de 2016, un tema con el que Manafort ha negado tener algo que ver.El listado del equipo de Mueller aborda además los negocios de Trump y sus conversaciones con su abogado personal, Michael Cohen, sobre un posible acuerdo inmobiliario en la capital rusa. Las gestiones empresariales de Cohen forman parte de una investigación separada del FBI.Una de las preguntas hace referencia a las posibles conversaciones de Trump con respecto a "cualquier reunión con el sr. (Vladimir) Putin", el presidente de Rusia. Y otra plantea qué sabía el presidente sobre un posible intento de su yerno, Jared Kushner, de establecer un canal con Rusia antes de su toma de posesión.Algunas cuestiones se centran en Michael Flynn, un exasesor de seguridad nacional de Trump que se declaró culpable de mentir al FBI acerca de sus conversaciones sobre las sanciones a Rusia con el embajador de Moscú, Sergey Kislyak, durante la transición. Flynn coopera ahora con la pesquisa.

