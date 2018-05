Empiezan migrantes a entregarse a EU

Tijuana— Los inmigrantes centroamericanos que viajaron en caravana a través de México hasta la frontera con San Diego comenzaron a entregarse ayer a las autoridades estadounidenses para solicitar asilo.Casi 200 migrantes, muchos de ellos con niños, decidieron solicitar protección en el cruce fronterizo más transitado de Estados Unidos después de que muchos de ellos huyeron de la violencia en sus países, dijeron los organizadores.Wendi Yaneri García, de 36 años, dijo tener confianza en que la dejarán en libertad mientras su caso de asilo pasa a las cortes, ya que viaja sola con su hijo de 2 años, que ha estado enfermo.Indicó que la Policía en su poblado natal de Atlántida, en Honduras, la encarceló por protestar contra la construcción de una planta hidroeléctrica, y que después de que salió en libertad recibió amenazas de muerte.El presidente estadounidense Donald Trump y miembros de su gabinete han estado dando seguimiento a la caravana, a la que se refirieron como una amenaza para Estados Unidos desde que comenzó el 25 de marzo en la ciudad de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala.El secretario de Justicia, Jeff Sessions, ha dicho que la caravana es un “intento deliberado de socavar nuestras leyes y sobrecargar nuestro sistema”, y prometió enviar más jueces de inmigración a la frontera para solucionar estos casos de ser necesario.Funcionarios del gobierno de Trump han criticado las que dicen son políticas de “detener y soltar” que permiten que la gente que solicita asilo sea puesta en libertad en Estados Unidos mientras su caso se procesa en los tribunales, un proceso que puede extenderse un año.La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no indicó a cuántos se les permitió el ingreso anoche, pero Alex Mensing, organizador del proyecto para el grupo activista Pueblos Sin Fronteras, dijo que fueron ocho.Luego de atravesar México durante un mes bajo la mirada vigilante del gobierno de Trump, los migrantes se toparon el domingo con un giro inesperado cuando el comisionado de Protección Fronteriza Kevin McAleenan dijo que el puesto de control en el cruce fronterizo de San Ysidro, en San Diego, se “había llenado”.La agencia federal dijo el lunes en un comunicado que no podía calcular cuándo volvería a aceptar nuevas solicitudes de asilo.Al menos 50 personas, muchas de ellas mujeres y niños, acamparon con mochilas y cobijas en Tijuana, afuera de la entrada mexicana al cruce fronterizo.La multitud creció ayer, reunida detrás de verjas de metal que las autoridades mexicanas colocaron para evitar obstruir el paso de otras personas que ingresan a Estados Unidos para trabajar, ir a la escuela o de paseo.Otra cantidad similar de personas pasaron por un punto de control resguardado por funcionarios mexicanos para poder cruzar un puente, pero al otro lado fueron detenidos en la entrada del área de inspección estadounidense.Se quedaron esperando afuera de la instalación, técnicamente en territorio mexicano, sin saber cuándo las autoridades estadounidenses les permitirían solicitar asilo.Irineo Mújica, de Pueblos Sin Fronteras, el grupo activista que organiza la caravana, dijo que los migrantes que quieren solicitar asilo y cruzaron el puente seguían el lunes en un área de espera, en territorio mexicano.Consideró que las autoridades estadounidenses le estaban negando el ingreso a los centroamericanos con el fin de presionarlos a que no soliciten asilo.“Cuando dicen que están a tope de capacidad, es solamente una patraña para evadir su responsabilidad sobre los casos de asilo”, afirmó Mújica.La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo el domingo que volverá a aceptar pedidos de asilo en el puesto de control de San Diego cuando tenga más espacio y recursos.La instalación fronteriza en San Ysidro, que divide San Diego y Tijuana, tiene una capacidad para unas 300 personas, lo cual quiere decir que el cuello de botella tal vez dure poco. La agencia procesó unos 8 mil casos de asilo de octubre a febrero en ese cruce, o sea unos 50 por día.En el 2016, miles de haitianos que querían entregarse a las autoridades en el cruce de San Diego sobrecargaron el servicio de ese lugar, por lo que se creó un sistema de boletos para ellos.En un momento dado, los haitianos tuvieron que esperar en Tijuana más de cinco semanas hasta que les tocara su turno.Trump ha criticado la caravana varias veces desde que ésta comenzó en México el 25 de marzo cerca de la frontera con Guatemala y partió rumbo a Tijuana.La semana pasada, el presidente dijo a sus simpatizantes en un correo electrónico que la caravana tenía que ser detenida.Hizo sus exabruptos mientras su gobierno prometía poner fin a lo que las autoridades llaman “recovecos” y políticas que permiten que los solicitantes de asilo queden libres en Estados Unidos mientras sus casos se procesan en los tribunales, lo cual puede tomar años.“Detenerlos y soltarlos es ridículo”, dijo Trump el lunes en una conferencia de prensa con el presidente nigeriano Muhammadu Buhari en la Casa Blanca.“Si ellos ponen un pie en nuestra propiedad, si tocan nuestro país, en esencia los detienes y los sueltas en nuestro país. Eso no es aceptable para nadie”, afirmó.El secretario de Justicia Jeff Sessions calificó la caravana de “intento deliberado de socavar nuestras leyes y sobrecargar nuestro sistema”. La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen dijo que las solicitudes de asilo serán resueltas de “manera eficiente y expedita”, y advirtió que cualquier persona que haga declaraciones falsas podría enfrentar cargos. Nielsen agregó que los solicitantes de asilo primero deberían buscar protección en el primer país seguro que encuentran, incluido México.Los solicitantes de asilo no parecieron desalentados por las demoras.La salvadoreña Elin Orellana, de 23 años, quien está embarazada, dijo que está escapando de la pandilla MS-13, blanco favorito de Sessions y Trump debido a los asesinatos brutales que ha cometido en Estados Unidos.Orellana dijo que su hermana mayor fue asesinada por una pandilla en El Salvador, por eso ella está tratando de reunirse con sus familiares en el área de Kansas City.“La lucha vale la pena”, dijo el domingo mientras acampaba afuera de la entrada mexicana al cruce fronterizo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.