Dimite encargado de migración en EU

Ciudad de México– Thomas Homan, el principal funcionario de inmigración del Gobierno federal estadounidense, anunció este lunes que planea renunciar a su trabajo, de acuerdo con The Washington Post.Homan fue nombrado director interino de del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) poco después de que Trump asumió el cargo en 2017.El ex agente de la Patrulla Fronteriza era un entusiasta del enfoque agresivo de la nueva Administración, apunta el diario.Con Homan, los arrestos por inmigración aumentaron un 40 por ciento luego de que los agentes descartaran una política de la administración Obama de apuntar a delincuentes criminales serios o violentos con el fin de establecer una red más amplia.Aunque fue elegido por Trump, su nominación nunca llegó al Senado estadounidense, por lo que aún era el director interno.En los últimos meses, Homan le dijo a amigos y compañeros de trabajo que se sentía cada vez más marginado por su jefa, la Secretario de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, según dijeron tres personas cercanas al Post.Cuando Nielsen se reunió con legisladores a principios de este año para negociar un acuerdo de inmigración, Homan no fue invitado.Homan informó a Nielsen a principios de febrero de sus planes de retirarse, pero ella lo instó a retrasar el anuncio, debido a la alta rotación en la Administración Trump, según otra fuente del diario."Ha sido el honor de mi vida dirigir a los hombres y mujeres de ICE durante más de un año", señaló en un comunicado."La decisión de abandonar el servicio federal después de más de 34 años es agridulce, pero mi familia ha sacrificado mucho para poder servir y es hora de que me concentre en ellos".En las últimas semanas la oficina ha sido señalada por la separación forzada de familias inmigrantes detenidas y polémicas prácticas de arresto.

