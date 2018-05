Llaman 'idiota' a Trump en la Casa Blanca

El jefe de Estado de la Casa Blanca, John Kelly, negó un reporte de NBC News de que llamó al presidente Trump un “idiota”, diciendo que el mandatario no sabe nada sobre los asuntos políticos en su agenda.“Paso más tiempo con el presidente que cualquier otra persona y tenemos una increíble, cándida y fuerte relación”, dijo Kelly hoy en un comunicado emitido por la Casa Blanca“Él siempre sabe cuál es mi postura y ambos sabemos que esta historia son puras mentiras”, dijo. “Estoy comprometido con el presidente, con su agenda, y con nuestro país. Este es otro patético intento de querer difamar a las personas cercanas al presidente Trump y distraernos de los muchos éxitos de la administración”.De acuerdo con NBC, Kelly hizo uso del insulto durante reuniones a puerta cerrada con otros miembros del personal de la Casa Blanca en medio de las negociaciones en torno al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual Trump intentó anular el año pasado. NBC citó a ocho actuales y exfuncionarios para su reportaje.El jefe de Estado, quien supervisó el control inmigratorio como secretario de Seguridad Nacional, creía que Trump estaba preparado para entablar una gran cantidad de concesiones con los demócratas debido a que él no entendía el asunto.“Ni siquiera entiende lo que es DACA. Es un idiota”, según dijo Kelly en una reunión, según dijeron dos funcionarios que estuvieron presentes a NBC News. “Tenemos que salvarlo de él mismo”.Un auxiliar de alto rango de Kelly también negó la historia.“Es completamente falsa… Él nunca dijo eso”, según dijo el asistente de Kelly Zachary Fuentes a un grupo de cuatro reporteros en el Ala Oeste.Fuentes dijo que él estaba en la habitación donde las reuniones tuvieron lugar y a las que NBC se refirió en su reportaje publicado el lunes en la tarde. Luego le dijo a The Hill que él “nunca escuchó al jefe de estado decir que el presidente era un idiota”, y que tampoco cree que Kelly lo haya dicho.Kelly, “una vez un infante de Marina, y siempre un infante de Marina, no tolerará que cualquiera le falte al respeto al comandante en jefe”, dijo Fuentes.

