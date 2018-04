Muestra Donald indicios sobre un cambio de política en Afganistán

Días antes de la votación clave que se efectuó la semana pasada sobre el destino de su nominado para secretario de Estado, el presidente Trump encontró la manera de obtener el apoyo de uno de los legisladores más escépticos del Senado, escribe The Washington Post.El senador Rand Paul, de Kentucky, un raro aislacionista republicano, que estaba dando muestras de que se opondría al funcionario que seleccionó Trump, el entonces director de la CIA, Mike Pompeo, un excongresista de línea dura que apoyó la Guerra de Irak.Sin embargo, entre más han platicado Trump y Paul, incluyendo tres llamadas telefónicas durante el pasado lunes, más seguro está Paul que el presidente se está moviendo hacia un punto de vista mundial no intervencionista que Trump comentó durante su campaña.Las conversaciones dejaron a Paul con una idea particularmente atractiva: que Trump está preparado para dar por terminada la guerra en Afganistán.“El presidente me dijo una y otra vez que nos vamos a salir de allí”, dijo Paul en una entrevista que concedió el jueves en su oficina del Senado. “Yo creo que el presidente se inclina hacia la solución del conflicto afgano”.Los dos hombres no hablaron sobre una fecha de salida y tampoco suscribieron ningún acuerdo, pero Trump le urgió a Paul que se reuniera con Pompeo y de esa manera, finalmente aseguró la colaboración del senador antes de que haya una votación crucial en el Comité de Relaciones Exteriores que allane el camino hacia la confirmación.No se sabe cuánto de las conversaciones privadas de Trump significan un cambio público de las políticas o si son sólo una maniobra de este líder empresarial que usualmente dice lo que necesita decir para lograr un acuerdo y luego se retracta.La Casa Blanca rechazó comentar sobre este reportaje, sin embargo, un funcionario confirmó los puntos principales de la interacción que Paul describió.Sin embargo, las pláticas de Trump con Paul reflejan una creciente tensión entre el presidente, cuya tendencia es retirarse de todos los problemas en el extranjero y sacar al ejército de allí, aunque los líderes militares consideran que un retiro rápido de las tropas podría desatar una peligrosa inestabilidad.En Afganistán, un indicio del nerviosismo de los militares es su disposición para iniciar pláticas con el Talibán y tratar de negociar el fin del conflicto.El desafío para el ejército será convencer a Trump que a pesar del modesto éxito que se ha tenido en el campo de batalla, la amenaza que representan las redes de terrorismo en Afganistán y Pakistán exige una robusta inversión de dinero y tropas por parte de Estados Unidos.“Los líderes militares se oponen terminantemente al punto de vista mundial que tiene Rand Paul”, comentó el senador republicano Lindsey O. Graham de Carolina del Sur.“Ellos entienden el valor que tiene nuestra presencia en esos lugares”.

