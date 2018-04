Purgó 39 años en prisión por homicidios que cometió el asesino de Golden State

Durante las primeras horas de la mañana del 11 de noviembre de 1978, Rhonda Wicht, una mesera y estudiante de Cosmetología de 24 años, fue golpeada, violada y estrangulada con una cuerda de macramé en su apartamento situado en un tranquilo suburbio cerca de Los Ángeles. En la parte baja de la vivienda, su hijo Donald de 4 años fue asfixiado en su cama, de acuerdo a la Fiscalía, publicó The Washington Post.Horas después, un pariente descubrió los cuerpos inertes y un sospechoso fue arrestado: Craig Coley, que era el exnovio de Wicht con quien recientemente había roto relaciones.Coley fue acusado de esos homicidios. Después de un primer juicio en el que el jurado no llegó a un acuerdo, fue condenado por homicidio en un segundo juicio en 1980. Fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión sin derecho a la libertad condicional.Coley permaneció detrás de las rejas durante más de 38 años, aunque siempre aseguró que era inocente. Pidió clemencia pero no se la otorgaron. Un detective de Simi Valley le pidió a su agencia que reabriera el caso, haciendo notar posibles fallas en la investigación, pero las autoridades se negaron a revisarlo nuevamente.Todo eso cambió la víspera del Día de Acción de Gracias del pasado noviembre, ya que el gobernador demócrata Jerry Brown perdonó a Coley después que la Policía encontró nueva evidencia del ADN que ya no lo colocaba en la escena del crimen.Un juez de la Corte Superior del Condado Ventura eliminó su condena y a la edad de 70 años, Coley fue liberado de prisión y considerado inocente.Después de casi cuatro décadas, las autoridades reabrieron la investigación sobre las muertes de Wicht y su hijo. Ahora, la Policía de Simi Valley está viendo si esos homicidios podrían estar vinculados al hombre que fue acusado de uno de los asesinatos seriales más notorios y no resuelto en la historia de Estados Unidos ---- el “Asesino de Golden State”.La semana pasada, las autoridades anunciaron que arrestaron a Joseph James DeAngelo, de 72 años, y que lo acusaron de homicidio capital, después de cotejar su ADN que lo vincula a asesinatos y violaciones que ocurrieron en California durante varios años.Oficiales sugirieron que podría estar vinculado a más casos, ya que docenas de víctimas fueron atacadas en los años 1970 y 1980.La Policía de Simi Valley quiere examinar el perfil genético de DeAngelo para saber si su ADN es consistente con la evidencia en el caso Wicht, según reportó The Associated Press.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.