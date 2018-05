El melanoma ocular –un excepcionalmente raro tipo de cáncer– fue descubierto en 18 personas en Huntsville, Carolina de Norte, y en Auburn, Alabama, muchas de las cuales asistieron a la misma universidad, según publica el New York Daily News.El cáncer, el cual típicamente afecta a seis de cada un millón de personas, fue diagnosticado en una paciente de 27 años después de que comenzara a ver flashazos de luz. Luego otras personas más comenzaron a presentar los mismos síntomas.“El doctor dijo que, ‘Hay una masa ahí, hay algo ahí, no sé lo que es, pero parece que pudiera ser un tumor’”, dijo Juleigh Green a CBS News. “Es como si te sacaran todo el aire, ¿saben?”La amiga de Green, quien también asistió a la Universidad de Auburn, Allison Allred, experimentó el mismo fenómeno y escuchó sobre el diagnóstico de cáncer después de que su doctor primeramente creyera que se trataba de una retina desprendida. Desde entonces ha sido diagnosticada con cáncer en nueve ocasiones en seis diferentes partes de su cuerpo, más reciente aún en su cerebro.“Estuve viendo unos ligeros flashazos de luz, por alrededor de siete a 10 días”, dijo Allred. “Él dijo que, ‘Bueno, la retina está desprendida debido a que hay un melanoma de 10 milímetros sobre ella’”.A ambas mujeres les tuvieron que extraer el ojo afectado. Luego otra amiga, Ashley McCrary, comenzó a notar puntos negros en su iris. A ella también se le dijo que tenía cáncer.“Lo más extraño es estar aquí hoy”, dijo McCrary, “Ya conozco a dos personas que tienen este mismo cáncer”.McCrary le dijo a su oncólogo en el Centro para el Cáncer Sidney Kimmel en Filadelfia sobre la extraña coincidencia que la había afectado a ella y a sus amigas, y ahora las tres mujeres están siendo estudiadas por en equipo del hospital. Pero estando ahí, una cuarta mujer, Lori Lee –quien también se graduó de Auburn– está recibiendo tratamiento para la extraña enfermedad, pero hasta el momento ha podido conservar su ojo.“Este es un cáncer muy extraño, por lo que no puedes ir a cualquier lugar donde alguien tenga información al respecto”, dijo Lee.

