Mueller tiene una serie de preguntas para Trump

Washington– Robert S. Mueller III, el fiscal especial que investiga la interferencia de Rusia en las elecciones, tiene cerca de cincuenta preguntas en una exhaustiva variedad de temas que le quiere hacer al presidente Trump para saber más sobre sus vínculos con Rusia y determinar si el mandatario obstruyó la investigación en sí, de acuerdo con una lista de las preguntas obtenidas por el New York Times.Las preguntas abiertas parecen tener la intención de penetrar en la manera de pensar del presidente, para luego descubrir la motivación detrás de algunos de sus más combativas publicaciones en Twitter y para examinar las relaciones con su familia y sus más cercanos asesores. Las preguntas en su mayoría tienen que ver con los despidos de alto perfil del presidente, como el despido del director del FBI y de su primer asesor de seguridad nacional, la manera de tratar al procurador general Jeff Sessions y sobre una reunión del 2016 en la Torre Trump entre funcionarios de campaña y los rusos que ofrecieron manchar la imagen de Hillary Clinton.Pero también hacen referencia a los negocios del presidente; cualquier discusión que haya tenido con su abogado personal, Michael D. Cohen, sobre un acuerdo de bienes raíces con Mascú; sobre si el presidente sabía de un intento de parte del nuero de Trump, Jared Kushner, de entablar un contacto extraoficial con Rusia durante la transición; cualquier contacto que tuvo con Roger J. Stone Jr. un asesor de muchos años que aseveró tener información interna sobre los hackeos a los correos electrónicos de los demócratas; y lo que sucedió durante el viaje de Trump a Moscú en el 2013 para el concurso de Miss Universo.Las preguntas ofrecen el más detallado semblante hacia el interior de la investigación de Mueller, la cual se ha mantenido en secreto, y a la que fue asignado hace casi un año. La mayoría de las preguntas relatan una posible obstrucción de la justicia, demostrando cómo una investigación en la intromisión de Rusia en las elecciones creció para incluir un análisis de la conducta del presidente al mando. Entre las preguntas hay algunas que tienen que ver con cualquier discusión que Trump tuvo sobre sus intentos de despedir al mismísimo Mueller y sobre lo que el presidente sabía sobre un posible perdón que otorgaría a Flynn.“¿Qué esfuerzos fueron hechos para contactar a Flynn y ofrecerle la inmunidad o un posible perdón?” Mueller planeaba preguntar, de acuerdo a preguntas que fueron leídas por investigadores del consejero especial a los abogados del presidente, quienes las documentaron en una lista. El documento fue puesto a disposición del Times por una persona externa al equipo legal del Trump.Algunas de las preguntas revelan que Mueller aún sigue investigando una posible coordinación entre la campaña de Trump y Rusia. En una de las más tentadoras preguntas, Mueller pide que se le diga lo que Trump sabía sobre los auxiliares de campaña, incluyendo el exdirector Paul Manafort, quienes buscaron la asistencia de Moscú: “¿Qué conocimiento tenía usted de cualquier conexión de su campaña, incluyendo Paul Manafort, con Rusia y sobre la potencial asistencia ofrecida a su campaña?” Semejante contacto no ha sido revelado públicamente.Jay Sekulow, un abogado de Trump se rehusó a dar un comentario. Un vocero de la oficina del concejero especial no respondió a una petición para dar un comentario.

