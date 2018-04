Washington— El presidente Donald Trump sugirió que renuncie el senador que hizo lo que el mandatario calificó como acusaciones "falsas" que al final sabotearon la nominación de un médico de la Casa Blanca para encabezar el Departamento de Asuntos de Veteranos militares de Estados Unidos.Un colérico Trump arremetió contra el senador por Montana Jon Tester, el principal demócrata en la Comisión de Veteranos del Senado, en dos tuits, días después de que afirmó que Tester "tiene que pagar un alto precio" político por su papel en la fallida candidatura de Ronny Jackson al Departamento. Tester enfrenta una reñida reelección este año.En cuestión están unas denuncias que Tester ha dicho que le llamaron la atención y que presentaron más de 20 militares en activo y jubilados que trabajaron con Jackson. Tester dijo que no investigar los señalamientos habría sido "una negligencia en el cumplimiento del deber" e informó que hacerlos públicos era importante en aras de la transparencia.Trump tuiteó que las acusaciones "son falsas. El Servicio Secreto es incapaz de confirmar (de hecho lo niega) cualquiera de los cargos falsos de los demócratas que han devastado a la maravillosa familia Jackson. Tester debe renunciar".El mandatario estadounidense dijo que la gente en Montana, un estado donde ganó con una ventaja de 20 puntos porcentuales en las elecciones de 2016, "no tolerará este tipo de calumnias". Describió a Jackson como "la clase de hombre que los de Montana respetan y admiran, y ahora, sin ninguna razón, su reputación ha quedado destruida. ¡No es justo, Tester!".De momento no hubo una respuesta de la oficina de Tester a varios mensajes de teléfono y correos electrónicos en busca de su reacción.

