Mantienen Merkel y Trump diferencias en temas comerciales

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no superaron este viernes sus diferencias en temas comerciales en una reunión en la Casa Blanca, en la que dieron una muestra de amistad y calidez a pesar de las tensiones entre ambos aliados, publicó Reuters.Merkel dijo que Trump debe decidir se exime a los países de la Unión Europea de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio que el republicano anunció en marzo y que deben entrar en vigor pronto."El presidente decidirá. Eso está muy claro", dijo Merkel en una conferencia de prensa junto a Trump, después de que el mandatario estadounidense se quejó por el desequilibrio que existe en el comercio entre su país y la Unión Europea, especialmente en el sector automotor."Tuvimos un intercambio de opiniones. La decisión depende del presidente", agregó.Además, Merkel afirmó que la Organización Mundial de Comercio no ha logrado alcanzar acuerdos multilaterales.Trump dijo que quiere una relación comercial "recíproca" con Alemania y otros países europeos y desea que Berlín y otros aliados de la OTAN paguen más por la defensa común."Necesitamos una relación recíproca, que no tenemos (...) Estamos trabajando en ella y queremos hacerla más justa y la canciller quiere hacerla más justa", declaró Trump.Después de que su última reunión en la Casa Blanca llamó la atención cuando ambos líderes no estrecharon sus manos en la Oficina Oval, Trump destacó que ahora lo hizo dos veces y felicitó a la canciller por su reciente triunfo electoral."Tenemos una relación grandiosa y hemos tenido una relación grandiosa desde el comienzo, pero algunas personas no entienden eso", dijo Trump en la Oficina Oval, afirmando que Merkel es una "mujer muy extraordinaria".

