Arresta EU a ciudadanos para deportación

Ciudad de México— Por diversas irregularidades en la aplicación de la ley, autoridades migratorias han encarcelado a más de mil 480 estadounidenses desde 2012 y en donde algunos han pasado meses o incluso años retenidos, informó este viernes Los Ángeles Times.Desde 2012, el servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por su sigla en inglés) ha liberado de su custodia a más de mil 480 personas después de investigar sus reclamos de ciudadanía, de acuerdo con cifras de autoridades migratorias.En una revisión de los registros y entrevistas del Departamento de Justicia con los abogados de inmigración descubrió cientos de casos adicionales en los tribunales de inmigración del país en los que las personas se vieron obligadas a demostrar que son estadounidenses y en ocasiones pasaron meses o incluso años detenidos.En uno de los casos, ICE detuvo a un hombre estadounidense durante mil 273 días. Los agentes realizaron arrestos ilegales basados en registros incompletos del Gobierno, datos incorrectos e investigaciones laxas, según una revisión del rotativo de demandas federales, documentos internos de ICE y entrevistas.Los arrestos injustificados representan una pequeña fracción de los más de 100 mil arrestos que ICE realiza cada año, y no está claro si el impulso agresivo de la Administración Trump para aumentar las deportaciones generará más errores.Los errores revelan fallas en la forma en que ICE identifica a las personas para la deportación, incluida su dependencia de las bases de datos que están incompletas y plagadas de errores.Los arrestos por negligencia también ponen de relieve una presunción que impregna a las agencias de migración y los tribunales estadounidenses de que los nacidos fuera de Estados Unidos no están aquí legalmente a menos que los registros electrónicos demuestren lo contrario.El diario descubrió que los dos grupos más vulnerables a convertirse en blancos equivocaciones del ICE son los hijos de inmigrantes y ciudadanos nacidos fuera del país.Matthew Albence, el jefe de ICE's Enforcement and Removal Operations, se negó a ser entrevistado, pero dijo en una declaración por escrito que investigar las reclamaciones de los ciudadanos puede ser una tarea compleja que involucra búsquedas de registros electrónicos y en papel, así como entrevistas personales.Pero la revisión del diario de documentos federales y demandas encontró casos en los que los estadounidenses fueron arrestados por errores o investigaciones superficiales de ICE y algunos que fueron repetidamente atacados porque el Gobierno no actualizó sus registros.Nacido en México, Sergio Carrillo ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos y ganó automáticamente la ciudadanía cuando era adolescente en 1994, cuando su madre se hizo ciudadana. Recibió un certificado de ciudadanía del Gobierno de Estados Unidos y un pasaporte para documentar su estado.Las políticas federales requieren que los agentes de ICE investiguen de manera cuidadosa y expedita cualquier reclamo de ciudadanía de Estados Unidos. Pero a lo largo de su detención, Carrillo dijo que los oficiales de ICE ignoraron o se burlaron de sus reclamos."Los reclusos me decían, 'No vas a ver a un juez por semanas. Aquí, no tienes ningún derecho´", dijo. "Empecé a sentirme realmente asustado: ¿cuánto tiempo iba a estar aquí? ¿Cómo puede estar pasando esto?", expresó.No fue hasta el cuarto día de detención de Carrillo, cuando un abogado intervino y presentó a los agentes con el pasaporte de Carrillo, que ICE corrigió su error.Tras salir, Carrillo demandó por prisión ilegal y se le otorgó un acuerdo de 20 mil dólares, pero ICE no admitió haber cometido ningún delito. Una portavoz de la agencia se negó a comentar, citando el derecho de Carrillo a la privacidad.En los siete años y medio que terminaron en febrero, ICE revisó ocho mil 43 reclamos de ciudadanía de personas bajo custodia, según las cifras proporcionadas por el Departamento de Seguridad Nacional.En mil 488 de ellas, casi un quinto de esos casos, los abogados concluyeron que la evidencia tendía a mostrar que el individuo puede, de hecho, ser un ciudadano estadounidense, dijo una portavoz del DHS.La mayor cantidad de arrestos se produjo en 2012 y 2013, en el punto más álgido de un impulso agresivo de la Administración de Barack Obama para deportar inmigrantes no autorizados. Cuando Obama revirtió el curso y adoptó un enfoque más selectivo, el número de casos de ciudadanía disminuyó.La Unión Estadounidense de Libertades Civiles sostiene que los defectos en los datos que usa ICE son tan comunes que no se debe permitir que los agentes confíen en los registros para mantener a la gente en la cárcel.