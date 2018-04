Hallan rastros de perezoso gigante en White Sands

Hace unos 10 mil o 15 mil años, un perezoso gigante –una peluda y enorme bestia que pesaba alrededor de una tonelada– caminaba a lo largo de la orilla de un lago en lo que hoy es el sur de Nuevo México. Luego, algo lo asustó. Se levantó sobre sus patas traseras, peleó con sus atacantes, y luego desapareció en el tiempo, según publica la revista Science.La dramática escena ha sido preservada por miles de año en las primeras pisadas fosilizadas que podrían contar la historia de humanos cazadores en acción tras una enorme presa. En algunos casos, las pisadas de los humanos se encuentran encima de las de estos perezosos, indicando que los humanos los perseguían. El hallazgo agrega credibilidad a la idea de que, en los últimos días de la última era del hielo, las personas podrían haber jugado un importante papel en la extinción de estos animales –así como también de otros mamíferos gigantes como mamuts y mastodontes.“Este es un fascinante hallazgo”, dice Jordana Meyer, una ecologista conservacionista de la Universidad de Stanford en Palo Alto, California, quien no estuvo involucrada en el nuevo estudio. Ella ha trabajado extensamente con cazadores nativos de grandes animales en África, y ella dice que es muy probable que las pisadas de humanos y perezosos, “muestran a los cazadores en acción”.Lo que una vez fue un bucólico paisaje al borde de un lago es ahora una vasta planicie de sal que forma parte del Monumento Nacional de Arenas Blancas. El acceso limitado al área, así como también su secreta ubicación, ha ayudado a mantener las pisadas intactas.En el nuevo estudio, Matthew Bennett, un sedimentólogo de la Universidad Bournemouth en Poole, en el Reino Unido, y sus colegas se enfocaron en las pisadas hechas por perezosos gigantes. Cuando las pisadas de un perezoso no se encuentran cerca de otras pisadas, por lo general éstas siguen un sendero en línea recta, o un poco curvado. Pero cuando las pisadas humanas se encuentran en las cercanías, el camino de un perezoso en veces toma giros muy marcados o indica que los animales se levantaban sobre sus patas traseras. Esto podría dejar libres las grandes y poderosas extremidades de estos animales –armadas con filosas garras– para defenderse, permitiéndoles blandir sus brazos de un lado a otro. En el proceso, habrían creado una serie de borrosas pisadas que crean marcas en extensos arcos que los investigadores llaman “círculos en agitación”, los cuales fueron reportados por primera vez en Science Advances.“Ese es un cambio muy radical de cuando las pisadas simplemente indican que el animal caminaba”, dice Anthony Martin, un paleontólogo de la Universidad Emory en Atlanta, quien se especializa en estos fósiles de pisadas. Los perezosos “obviamente estaban reaccionando a algo en su entorno”, muy posiblemente los humanos, según Martin, quien no estuvo involucrado en el nuevo estudio.Sin embargo, el factor definitivo, podrían ser las pisadas en el sitio que incluyen pisadas de humanos dentro de las pisadas más grandes de los perezosos gigantes. En esas instancias, dice Bennett, los humanos podrían haber estado dando largas zancadas para colocar sus pies dentro de las pisadas de los perezosos. En estos senderos las pisadas individuales se encuentran entre 80 y 110 centímetros de separado, pero la zancada normal de un humano –en base a la distancia de la pisada que fue dejada ahí– debería medir tan sólo alrededor de 60 centímetros.Los investigadores han debatido la posible causa de las extinciones de los perezosos gigantes, mamuts, y otras bestias a finales de la era del hielo. El nuevo hallazgo, según Bennett, sugiere que aunque ciertos factores como el cambio climático y las enfermedades pudieron haber jugado un papel, los humanos —armados con lanzas con puntas afiladas de piedra— también pudieron ser un importante factor, ya que se infiltraron en América del Norte después de cruzar un puente terrestre desde Asia hace unos 15 mil o 25 mil años.Pero no todos los científicos están convencidos de que las pisadas en Nuevo México narran una antigua cacería. Bennett y su equipo “conclusivamente ofrecen una muy buena demostración de que los grandes animales y las personas se encontraban con frecuencia en los mismos lugares al mismo tiempo”, dice Anthony Bernosky, un paleontólogo en Stanford y colega de Meyer que no estuvo involucrado en el estudio. Sin embargo, los antiguos humanos pudieron simplemente haber encontrado por casualidad las pisadas del perezoso y luego decidieron caminar sobre estas. “Las personas que visitan una playa pueden llegar a hacer algo muy similar”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.