Austin, Texas– El hombre armado en un tiroteo masivo en una iglesia de Texas el año pasado le dijo a un juez militar en 2012 que “nunca más se permitiría lastimar a alguien” admitiendo haber abusado de su hijastro y una larga lucha contra la ira, según a los registros de la Fuerza Aérea obtenidos por The Associated Press el jueves.Los documentos y las transcripciones ofrecen una rara mirada a Devin Patrick Kelley hablando extensamente y en sus propias palabras, ya que pocos ejemplos han surgido previamente en los seis meses desde que abrió fuego durante un servicio dominical en la pequeña Sutherland Springs, Texas.Kelley mató a más de dos docenas de personas en noviembre de 2017 en el peor tiroteo masivo en la historia de Texas. Murió de una aparente herida de bala autoinfligida después de que dos hombres que escucharon los disparos en la iglesia le dispararon y persiguieron.“No creo que los adultos cambien. No creo que la gente cambie”, dijo Kelley durante su consejo de guerra en la Base Aérea Holloman en Nuevo México, según una transcripción. Fue declarado culpable de agredir a miembros de la familia y, en última instancia, fue dado de baja de mala conducta.“Creo en los milagros. Creo en los ángeles y creo en los demonios, pero creo que para la mayoría de las personas, van a ser quienes son ellos mismos y forman parte de sus vidas, pero según las decisiones que tomen, si son un golpeador de mujeres, probablemente golpearán a su próxima esposa. Si son niños golpeadores, probablemente le pegarán a su propio hijo “.La AP obtuvo cientos de páginas en torno a la corte marcial de Kelley a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información.Kelley admitió haber empujado a su hijastro mientras el niño gateaba en el suelo y le daba una bofetada en la cara cuando no dejaba de llorar. Le rompió el cráneo al niño y le rompió la clavícula. Su ex esposa escribió una declaración jurada que describía con detalles gráficos cómo Kelley la golpeó repetidamente, la estranguló y apuntó dos veces con un arma hacia ella.Ella escribió que cuando ella sugirió que se divorciaran durante un viaje, Kelley perdió el control de su automóvil mientras la tomó del cabello, haciendo que chocaran con un riel de seguridad.“Señor, esto es lo peor que he hecho en mi vida y nunca me permitiré lastimar a alguien como este otra vez”, dijo Kelley.Cinco años más tarde, Kelley fue al pasillo de la Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs en busca de víctimas. Los testigos dijeron que disparó a quemarropa a bebés llorando y que los muertos tenían edades comprendidas entre los 18 meses y los 77 años. Las autoridades calculan la cifra oficial de muertos en 26 porque una de las 25 personas asesinadas estaba embarazada.Los investigadores han dicho que el ataque parecía provenir de una disputa doméstica que Kelley estaba teniendo con su suegra, un miembro de la iglesia que no estuvo presente ese día.Los fiscales de la Fuerza Aérea habían presionado por una sentencia más dura que el encarcelamiento de 12 meses y la descarga de mala conducta que Kelley recibió del jurado militar. Querían cuatro años de prisión para poder controlar su ira, según la transcripción del juicio.