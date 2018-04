Comisión del Senado de EU aprueba proteger a Mueller

Washington— Una comisión legislativa aprobó este jueves una propuesta para impedir que el presidente Donald Trump pueda destituir al fiscal especial Robert Mueller, quien está investigando denuncias de que la campaña de Trump recibió ayuda ilegal de Rusia para ganar las elecciones.La votación de la Comisión de Asuntos Judiciales de la cámara alta deja la iniciativa en manos del líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, quien sin embargo ha dicho que no permitirá que pase al pleno del Senado.Los republicanos se encuentran divididos en medio de las insistentes críticas de Trump hacia la averiguación que encabeza Mueller.La votación fue de 14 a favor —entre ellos cuatro republicanos— y siete en contra. Si bien la iniciativa es mayormente simbólica debido a la resistencia de McConnell, revela que no todos los republicanos en el Congreso están apoyando incondicionalmente a Trump.Casi todos los senadores republicanos opinan que Trump no debe destituir a Mueller, pero los que apoyan esa legislación afirman que también se deben tomar medidas para evitar excesos por parte del fiscal especial.Un importante partidario de la iniciativa es el senador republicano por Iowa Charles Grassley, quien votó a favor y manifestó que McConnell debería cambiar de parecer."Si bien tengo algunas reservas con base en dudas constitucionales, creo que esta propuesta debe ser considerada por el Senado en pleno", argumentó Grassley.Dos republicanos y dos demócratas presentaron la propuesta hace unas semanas, en momentos en que Trump intensificaba sus diatribas contra el fiscal investigador.El jueves, Trump intimó que no tiene intención de destituir a Mueller, al menos por ahora, pero dejó abierta la posibilidad de un cambio en el futuro."Estoy muy decepcionado con mi Departamento de Justicia, pero debido a que la investigación está en curso y creo que ustedes entenderán esto, he decidido que no voy a involucrarme", dijo Trump en entrevista telefónica con el programa "Fox & Friends". "Sin embargo, quizás cambie de opinión en algún momento porque lo que está sucediendo es una desgracia", agregó.

