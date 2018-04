Republicana gana elecciones especiales en Arizona

La exsenadora estatal de Arizona, Debbie Lesko, ganó ayer las elecciones especiales por el Congreso, de acuerdo a un cable de la agencia Associated Press, demostrando en la reñida ronda la resistencia de la base republicana pero también el impulso de los liberales para competir inclusive en los distritos más conservadores.Con el apoyo de más de un millón de dólares de grupos republicanos decididos a evitar otra humillación electoral, Lesko derrotó a la doctora Hiral Tipirneni en un distrito que favoreció por más de 20 puntos a Trump.Pero en un indicio del entusiasmo demócrata en estas elecciones legislativas, Lesko sólo ganó con aproximadamente cinco puntos.Lesko se vio beneficiada con la enérgica intervención de los líderes republicanos que incluyó llamadas pregrabadas de Trump y eventos de recaudación de fondos organizados por el vocero del Congreso Paul D. Ryan y el líder mayoritario del Congreso Kevin McCarthy.Los funcionarios republicanos admitieron que tomaron medidas de precaución tras las humillantes derrotas que el partido sufrió en las elecciones especiales de los estados de Alabama y Pennsylvania, reconociendo que debe afianzar sus defensas inclusive en los distritos más republicanos.El escaño del VIII Distrito del Congreso que representa a la región de Phoenix es tan republicano que en las últimas dos elecciones los demócratas ni siquiera presentaron candidato.Pero Tipirneni recaudó más fondos que Lesko, en lo que constituyó la primera elección congresista de alto perfil entre dos mujeres desde 2016.Lesko, de 59 años, contendió como partidaria de Trump y atacó a Tipirneni por no respaldar prioridades de la Casa Blanca como la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México. Con ayuda de organizaciones republicanas externas, Lesko intentó polarizar el distrito de acuerdo con las líneas partidistas, catalogando a Tipirneni de liberal y pelele de la representante Nancy Pelosi, la líder demócrata en el Congreso.Tipirneni, de 50 años, encontró fuerte apoyo entre las mujeres del distrito a quienes inquieta Trump. Tipirneni se presentó como una moderada que no respaldaría a Pelosi como vocera del Congreso.El VIII Distrito no se encontraba en la lista de los escaños con los que algún partido conseguiría el control de la Cámara Baja. Pero las medidas que los conservadores tomaron a fin de amarrar la victoria para una exfuncionaria de elección popular ilustran la magnitud con el cual el impulso izquierdista anti Trump está poniendo a la defensiva a los republicanos alrededor del país.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.