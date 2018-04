Construye EU base para drones militares en África

Agadez, Níger— En las ardientes arenas del desierto del Sahara, la fuerza aérea estadounidense está construyendo una base para drones de uso militar, que constituyen un nuevo frente de combate en la lucha contra el extremismo en la vasta región del Sahel africano.Ya hay tres hangares y las primeras capas de una pista de aterrizaje en medio del desierto. La Base Aérea 201 de Níger comenzaría a funcionar a principios del año que viene. Se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Agadez y fue pedida por el gobierno de Níger. Podrá recibir aviones de combate y drones MQ-9, capaces de cumplir misiones de vigilancia y también de combate. Tendrán un alcance que les permitirá llegar a países del norte y el oeste de África.Pocos sabían de la presencia militar estadounidense en esta región extremadamente pobre y remota de Níger hasta octubre del año pasado, en que extremistas islámicos mataron a cinco soldados nigerianos y cuatro estadounidenses en una emboscada.El proyecto cuesta 110 millones de dólares y es el más grande de su tipo en la historia de Estados Unidos, según la Fuerza Aérea. Costará 15 millones de dólares anuales mantener la base en operación.Por razones de seguridad, ningún funcionario quiso decir cuándos drones albergará la base ni cuántos estadounidenses llegarán a la zona. La presencia militar estadounidense es ya la segunda más grande en África, superada solo por la única base permanente en el continente, en Yibuti.Se espera que los drones de la base ataquen blancos de al-Qaida y la organización Estado Islámico en países del Sahel, una región al sur del Sahara que incluye la zona alrededor del lago Chad, donde surgió la insurgencia de Bokoo Haram.Hay quienes temen que los drones no sepan distinguir entre civiles y extremistas."Tenemos miedo de caer en la misma situación de Afganistán, donde los soldados estadounidenses cometieron muchos errores al no saber distinguir entre una boda y una entrenamiento de una organización terrorista", comentó Nouhou Mahamadou, un líder cívico."La presencia de bases extranjeras, sobre todo estadounidenses, es una grave entrega de nuestra soberanía y un grave ataque a la moral de las fuerzas armadas de Níger, señaló.La cantidad de personal militar estadounidense en Níger ha ido subiendo en los últimos años, para pasar de 100 a 800, cifra superada solo por los 4.000 que hay en Camp Lemonnier, en Yibuti. Unas 500 personas trabajan en la construcción de la base."La ubicación en Agadez mejorará la recolección de información a compartir con Chad, Nigeria, Malí y otros países de la zona, y mejorará la capacidad de responder a asuntos vinculados con la seguridad nacional", declaró Samantha Reho, portavoz del Comando de África.Algunos residentes de Níger ven con buenos ojos la llegada de las fuerzas estadounidenses ante la creciente presencia de extremistas en la zona."El norte de Malí es hoy tierra de nadie, el sur de Libia incuba terroristas y el noreste de Nigeria es terreno fértil para Boko Haram. Níger no puede velar por su seguridad", afirmó Souleymane Abdourahmane, promotora de un restaurante de Niamey, la capital.Las fuerzas armadas estadounidenses recurren al uso de drones en momentos en que retira muchos de sus efectivos del frente de combate. El objetivo ahora es asesorar y ayudar a los aliados en África, señaló el jefe del Comando Especial para África, Marcus Hicks.Ibrahim Maiga, investigador del Instituto para Estudios de Seguridad basado en Malí, dijo que hay que saber más de la presencia militar estadounidense en la región."Es difícil saber en qué andan y evaluar su efectividad", expresó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.