Sopesan nuevo juicio a 'migra' de Arizona

Las autoridades están considerando la posibilidad de realizar un nuevo juicio contra un agente de la Patrulla Fronteriza acusado de matar a tiros a un adolescente mexicano luego que un jurado de Arizona no pudo llegar a un consenso.Ayer, el juez declaró nulo el juicio al agente Lonnie Swartz luego que el jurado lo exoneró del cargo de asesinato por el suceso ocurrido en 2012.La decisión significa que la fiscalía puede solicitar otro juicio en base a la acusación de homicidio en segundo grado, por la muerte de José Antonio Elena Rodríguez, quien fue abatido a tiros cuando apedreaba a los agentes que frustraban un intento de traficar drogas.El jurado deliberó unas 18 horas a lo largo de cinco días en lo que se considera el primer juicio de un agente de la Patrulla Fronteriza por haber matado a alguien al otro lado de la frontera.Swartz disparó 16 veces el 10 de octubre de 2012 hacia el otro lado de una reja al borde de la Calle Internacional, una calle del lado mexicano de la frontera flanqueada de viviendas y negocios.La fiscalía reconoció durante el juicio que Elena Rodríguez estaba tirando piedras al otro lado de la frontera en medio de un intento de tráfico de drogas. Aun así, aseveran, no merecía la muerte.La defensa sostiene que Swartz estaba justificado al usar la fuerza letal contra alguien que le lanzaba piedras, pues se trataba de legítima defensa propia.Los abogados de la defensa Sean Chapman y Jim Calle no respondieron mensajes pidiéndoles comentario sobre la decisión del jurado.Art Del Cueto, director del sindicato de miembros de la Patrulla Fronteriza en Tucson, declaró: "Creo que se hizo justicia. El jurado tomó tiempo en llegar a su decisión y nosotros estamos satisfechos con esa decisión".La fiscal Elizabeth Strange dijo que su despacho respeta la decisión del jurado.Bajo la presidencia de Barack Obama, la Patrulla Fronteriza fue objeto de numerosas denuncias de uso excesivo de la fuerza. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, la entidad que la supervisa, reportó 55 incidentes en que sus empleados usaron armas de fuego entre el primero de octubre de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2012. Cinco años después, el número de incidentes disminuyó a diecisiete.En los argumentos concluyentes, el fiscal Wallace Heath Kleindienst denunció que Swartz disparó "porque estaba harto de ser apedreado" ya que había estado en otros seis incidentes en que agredían con piedras."Estaba furioso con esa gente que le tiraba piedras del otro lado de la frontera", dijo Kleindienst. "No se trataba de eliminar una amenaza porque no existía amenaza alguna, se trataba de eliminar a un ser humano".

