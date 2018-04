Houston— El expresidente George H.W. Bush se recuperaba ayer de una infección sanguínea que lo llevó al hospital, informó su vocero.Bush está hospitalizado desde el domingo, al día siguiente de haber asistido al funeral de su esposa Barbara, quien falleció la semana pasada a los 92 años de edad.La pareja estuvo casada 73 años, más que ninguna otra pareja presidencial en la historia estadounidense.En un breve mensaje en Twitter, el portavoz Jim McGrath dice “me satisface” repetir el parte del lunes, de que el exmandatario de 93 años de edad “está respondiendo a los tratamientos y parece estar recuperándose”.George H.W. Bush se traslada en silla de ruedas o en carrito eléctrico desde que empezó a sufrir síntomas de la enfermedad de Parkinson, y en años recientes ha tenido que ser hospitalizado por problemas respiratorios y otras infecciones.McGrath no dio detalles sobre el estado de salud de Bush, limitándose a decir que informará más “cuando tengamos más información”. La noche del lunes McGrath dijo que Bush tenía muchas ganas de sentirse mejor para poder ir a su casa de verano en Kennebunkport, Maine.“Es la persona más empeñada en cumplir sus objetivos en todo el mundo, así que más vale no pensar que no lo va a lograr”, dijo McGrath.En abril del año pasado, Bush estuvo dos semanas en el hospital por neumonía y bronquitis crónica.Sus médicos explicaron que la bronquitis crónica es común a esa edad y puede agravar los síntomas de neumonía.En enero del 2017 fue hospitalizado por 16 días por neumonía. En esa ocasión, tuvo que estar un tiempo en la unidad de cuidados intensivos, con un respirador artificial.En el 2015 fue hospitalizado en Maine al caerse en su casa y fracturarse una vértebra en el cuello. En diciembre del 2014, fue hospitalizado por una semana por problemas respiratorios y en la Navidad del 2012 estuvo en la unidad de cuidados intensivos por bronquitis y otras dolencias.Es común que las personas mayores de 90 años que padecen el mal de Parkinson sufran también de neumonía y otras infecciones ya que tienen dificultades al tragar, dijo el doctor David Reuben, profesor de medicina geriátrica en la Universidad de California en Los Ángeles.“Y el dolor de perder a un ser querido puede debilitar al sistema inmunológico”, agregó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.