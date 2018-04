Es Facebook parte de la rutina en EU

Nueva York- Las redes sociales son una forma de vida diaria para gran parte de la población de Estados Unidos.Casi la mitad de los estadounidenses que usan el internet afirman que utilizan Facebook varias veces al día, convirtiéndose fácilmente en la red social más popular en el país. Instagram, propiedad de Facebook, se ubica en el segundo puesto.Ya sea que uno tome el teléfono antes de levantarse de la cama por las mañana, o haga uso de la red social para perder el tiempo en la oficina, es posible que vea el pequeño ícono azul con la letra "F" con más frecuencia de lo que ve la regadera.El 12% de los estadounidenses que están en línea utilizan Facebook "casi de manera constante", mientras que el 34% lo usa varias veces al día. Alrededor del 15% de las personas ingresan solo una vez al día y apenas el 12% de los estadounidenses no tiene una cuenta en la red social, reveló una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.Son más mujeres que hombres las que revisan Facebook más de una vez al día - el 57% de las mujeres en comparación con el 36% de los hombres, según la encuesta. Los jóvenes están en Facebook más tiempo que las personas de mayor edad. Alrededor del 62% de los adultos menores de 30 años revisa el sitio varias veces al día, mientras que apenas el 30% de los adultos de más de 60 años lo hace. Cerca del 54% de los adultos de entre 30 y 44 años de edad ingresa varias veces al día, al igual que el 43% de los adultos de entre 45 y 59 años.Jim Mazzarese, de 73 años y gerente jubilado de una aerolínea, es uno de los adultos mayores que consulta Facebook en su teléfono varias veces al día, siempre que recibe notificaciones. Tiene una relación de amor-odio con la red social."Me vuelve loco ver opiniones distintas a la mía, hace que se me suba la presión, pero es muy divertido", admitió. Agradece que Facebook le haya permitido entrar en contacto con personas con las que creció "hace 100 años".¿Y las otras redes sociales?El 17% de los estadounidenses indicó que revisa Instagram durante el día, y lo mismo sucede con el 10% que ingresa a Snapchat. Y a pesar de toda la atención que recibe el presidente Donald Trump con sus tuits, solo el 7% de los estadounidenses señaló que abre Twitter varias veces al día. Apenas el 5% afirmó que pasa la misma cantidad de tiempo en WhatsApp y el 4% en Reddit.¿Qué tan saludable es revisar tan seguido Facebook?Facebook reconoció en una publicación en diciembre pasado que los usuarios deben estar al tanto del tema. Ese mismo mes, un estudio publicado en el Journal of Experimental Psychology encontró que a los estudiantes de la Universidad de Michigan que se les permitió aleatoriamente revisar Facebook durante 10 minutos al día estaban de peor humor que aquellos a los que se les asignó publicar o platicar con amigos en la plataforma.En tanto, el estudio que el director de investigación de Facebook, David Ginsberg, realizó junto a un profesor de Carnegie Mellon reveló que enviar o recibir mensajes directos o publicaciones y comentarios tiende a impulsar el bienestar psicológico.A nivel mundial, Facebook tiene 1.400 millones de usuarios activos a diario y 2.200 millones en total, así que la mayoría de los usuarios de la red social ingresan al menos una vez al día.

