Salud mental, problema considerado en tiroteo de Nashville

Nashville, Tennessee— Sin saber quién era ni qué pudiera hacer, la policía tuvo brevemente en la mira a Travis Reinking días antes del fatal tiroteo en un restaurante de Waffle House en Nashville.Alertados sobre el robo de un BMW la semana pasada, los policías decidieron no iniciar una riesgosa persecución vehicular, sabiendo que el coche tenía un dispositivo GPS y podía ser ubicado.Ciertamente, el vehículo fue recuperado ese mismo día, en las afueras del edificio de apartamentos donde vive Reinking. Pero la policía no determinó quién se lo había robado hasta el domingo, después del ataque en Waffle House. Para ese momento, las autoridades dicen, el hombre de 29 años con un historial de incidentes usó un fusil automático -el mismo AR-15 le fue quitado una vez a pedido del FBI- para matar a cuatro personas y herir a otras cuatro.Reinking se escapó a pie del restaurante luego que uno de los comensales le arrebató el arma, y entonces se deshizo de la chaqueta verde que llevaba. Para cuando fue capturado en una zona de árboles, la policía había revisado su apartamento y hallado el llavero del BMW robado.El teniente de la policía de Nashville Carlos Lara dijo a reporteros que unos albañiles le avisaron a su unidad sobre la presencia del sospechoso. Los policías cercaron a Reinking, quien se acostó en el suelo para ser esposado. Reinking llevaba una mochila negra en la que tenía una pistola y balas calibre .45. Reinking pidió entonces un abogado y fue llevado a un hospital antes de ser formalmente detenido por cuatro cargos de homicidio.El arresto culminó una operación de 24 horas en la que participaron más de 160 agentes, pero despertó incógnitas sobre la respuesta oficial a meses de conducta preocupante antes del ataque al restaurante, incluyendo encuentros con la policía en Illinois y Colorado y un arresto en la Casa Blanca.En mayo del 2016, Reinking les dijo a policías en el condado Tazewell, Illinois, que la superestrella de pop Taylor Swift lo estaba acosando y había hackeado su celular. Reinking aceptó ir a un hospital local para ser evaluado, tras resistir inicialmente el pedido, dice el reporte del sheriff.Hizo una acusación similar sobre Swift en Saliida, Colorado, casi un año más tarde, en marzo del 2017, dicen las autoridades allí.Otro reporte policial en Illinois dice que Reinking irrumpió en una piscina pública en Tremont en junio y saltó al agua luciendo un abrigo rosado de mujer sobre sus calzoncillos. Los investigadores piensan que tenía un SR-15 en el baúl de su coche, pero nunca lo vieron. No se presentaron cargos en el caso.Y en julio, Reinking fue arrestado por el Servicio Secreto luego de ingresar a un área restringida junto a la Casa Blanca y negarse a irse, diciendo que quería reunirse con el presidente Donald Trump. Reinking no estaba armado, pero a pedido del FBI, la policía en Illinois le revocó su licencia estatal de armas de fuego. Cuatro armas de fuego, incluyendo el AR-15 usado más tarde en Nashville, fueron transferidas a su padre, un procedimiento permitido en Illinois.

