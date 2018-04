El nominado del presidente Donald Trump para secretario de Estado, Mike Pompeo, enfrenta una dura oposición ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y podría no reunir los votos suficientes para recibir una recomendación para su confirmación debido a que todos los demócratas, y al menos un republicano, han dicho que se oponen a su nominación.Está previsto que el pleno del Senado considere la nominación de Pompeo durante esta semana. Sin embargo, la inusual resistencia por parte del panel, incluso después de la reciente visita de Pompeo con el líder norcoreano Kim Jong Un, podría ser la primera vez en años que un candidato para una posición importante no obtiene un voto favorable de una comisión.El senador Bob Corker, de Tennessee y presidente de la comisión, calificó de maniobra política la oposición hacia Pompeo, quien actualmente funge como director de la CIA, argumentando que Pompeo está tan calificado como anteriores nominados a secretario de Estado, como Hillary Clinton o John Kelly, quienes recibieron un abrumador apoyo."Estamos en una época en la que alguien así, que está calificado, desafortunadamente podría quedar fuera sin ninguna recomendación o con una recomendación negativa", dijo Corker el domingo en el programa "State of the Union" de la cadena CNN. "Es triste que nuestro país se ha desarrollado políticamente a este punto".La confirmación de Pompeo ante el pleno de la cámara alta está en peligro, con los votos de un puñado de senadores que determinarán si se convierte en el diplomático más importante del país, tras el despido de Rex Tillerson el mes pasado.Demócratas clave, incluidos algunos que votaron a favor de Pompeo como director de la CIA el año pasado, están apartándose mientras que el senador republicano Rand Paul, de Kentucky, continúa en desacuerdo con la nominación de Pompeo, pese a varias propuestas del presidente.La presión aumenta sobre los senadores de ambos partidos. Los cercanos a la Casa Blanca están desplegando campañas publicitarias contra los demócratas de los estados en los que Trump ganó, incluidos Dakota del Norte, Indiana y Missouri, para votar a favor del nominado por el presidente.Sin embargo, algunos grupos están enviando mensajes a las oficinas de los senadores en oposición a las duras posturas de Pompeo en materia de política exterior y por sus comentarios negativos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y sobre los musulmanes.

