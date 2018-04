Cargando

Oficiales blancos de la Policía en Alabama lucharon con una mujer afroamericana para derribarla al piso en un restaurante Waffle House en la madrugada del domingo, dejando sus senos al descubierto durante el altercado y dando pie a comparaciones con los dos hombres afroamericanos que fueron arrestados en un Starbucks en Filadelfia a principios de este mes.Aun así, la Policía local mantiene que los tres oficiales involucrados siguieron el protocolo y dijo que el departamento ha “optado por no tomar acción alguna por el momento”. En una conferencia de prensa esta tarde, los oficiales dijeron que la mujer y su amiga actuaban de manera beligerante dentro del restaurante Waffle House, estaban ebrias, gritaban profanidades a los empleados del local y amenazaron con volver con un arma y “disparar contra el lugar”.El incidente desencadenó una protesta en la tienda el domingo por la tarde y conllevó a respuestas de parte de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) y celebridades, incluso funcionarios de Waffle House impugnaron los detalles de la historia contada por la familia.Un video que se tornó viral muestra a Chikesia Clemons, de 25 años, sentada en una silla en el restaurante en Saraland, al norte de Mobile, cuando uno de los oficiales la agarra del cuello y de su muñeca derecha en un intento por someterla. Clemons describe un descontento con una empleada de la tienda, lo cual dio pie a la respuesta de la Policía. Ella pronto parece estar consciente de su top y levanta sus brazos para cubrir su pecho.“Usted no me va a agarrar de esa manera, no”, Clemons le dice al oficial, quien parece estar hablando con otro policía fuera de cámara en el video filmado por la amiga de Clemons, Canita Adams.Lo que pasa a continuación no es muy claro. El video de Adams del incidente de pronto se brinca al momento en que Clemons y los dos oficiales caen al suelo de manera violenta. No se sabe por el video quién dio comienzo a la pelea, razón por la que Clemons y los oficiales caen al piso.“¿Qué están haciendo?” Clemons pregunta mientras la pelea continúa en el piso.“Voy a quebrarte el brazo, eso es lo que estoy a punto de hacer”, dice un oficial.El forcejeo continúa, con los oficiales exigiéndole a Clemons a que deje de “resistirse” cuando sus senos quedan expuestos.En cierto momento, uno de los oficiales pone una de sus manos alrededor del cuello de la mujer.“¡Me estás asfixiando!” Clemons grita.El oficial la suelta cuando un tercer policía le hace señas con su mano. Clemons fue arrestada alrededor de las 2:45 a.m. y fue acusada de conducta desordenada y por resistirse al arresto, según los oficiales confirmaron en la conferencia de prensa.Oficiales del Departamento de la Policía de Saraland dijeron que una investigación en torno al arresto de Clemons y de la conducta de los oficiales había sido puesta en marcha en la mañana del domingo. En la conferencia de prensa, la detective Collette Little reprodujo la llamada del 911 realizada por la empleada de Waffle House alrededor de las 2:30 a.m. así como videos de vigilancia del interior del restaurante.De acuerdo con la llamada al 911, la empleada dijo que uno de sus gerentes le dijo que hablara a la Policía debido a que unos clientes –dos mujeres afroamericanas y un hombre afroamericano– habían entrado al restaurante con alcohol. A los clientes se les dijo que no estaba permitido beber alcohol dentro del local, según la empleada dijo a la operadora.