Libertad de prensa en peligro con Trump: Hillary

Hillary Clinton criticó al presidente Donald Trump por la forma como trata a los medios, diciendo que la libertad de prensa y de expresión están "bajo asalto abierto" en este gobierno, el cual comparó con un régimen autoritario."Estamos presenciando una guerra franca contra la verdad, los hechos y la razón", dijo Clinton el lunes en el festival PEN America World Voices Festival, en Manhattan. "Cuando los líderes niegan cosas que podemos ver con nuestros propios ojos, como el tamaño de una multitud en la inauguración presidencial, cuando se niegan a aceptar la ciencia en retos urgentes como el cambio climático... es el principio del fin de la libertad de expresión, y eso no es una hipérbole. Es lo que los regímenes autoritarios han hecho a través de la historia".Clinton comenzó a hablar sobre las amenazas a la libertad de expresión y el libre discurso en todo el mundo, incluyendo al presidente ruso Vladimir Putin. Pero de inmediato enfocó su mensaje sobre Trump, diciendo que estas libertades "están en la posición más peligrosa que he visto en mi vida"."Hoy tenemos a un presidente que parece rechazar el papel de una prensa libre en nuestra democracia", dijo sobre su rival en las elecciones de 2016. "Aunque está obsesionado con su propia cobertura en la prensa, la evalúa basado no en si aporta conocimiento o entendimiento, sino en si la cobertura diaria le ayuda a él y afecta a sus oponentes".La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes para comentar al respecto.Sus declaraciones siguieron a una conversación con la novelista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie sobre las elecciones en 2016. Adichie expresó admiración por Clinton pero confesó estar un poco decepcionada porque en su cuenta de Twitter ella se describe como "esposa", seguida de madre, abuela, luego sus títulos profesionales y al final que fue candidata presidencial. La autora dijo que le hubiera gustado que Clinton comenzara su descripción en la red social como "hubiera sido una condenada muy buena presidenta".

