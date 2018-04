Queda un largo camino con Corea del Norte: Trump

El presidente Donald Trump dijo el domingo que la crisis nuclear de Corea del Norte estaba lejos de concluir, aportando un tono cauto un día después de que una promesa del Norte sobre la finalización de sus pruebas nucleares abriera esperanzas para unas cumbres con Corea del Sur y Estados Unidos, escribió Reuters."Estamos a un largo camino de la conclusión con Corea del Norte, quizás las cosas funcionarán, quizás no, solo el tiempo lo dirá", dijo Trump en Twitter.Corea del Norte dijo el sábado que suspendería las pruebas nucleares y de misiles y que cerraría su sitio de pruebas nucleares, dedicándose en cambio a buscar el crecimiento económico y la paz.Los líderes mundiales elogiaron el anuncio, que se produce antes de la primera cumbre entre las Coreas en más de una década, a celebrarse el viernes.En un tuit minutos antes de expresar un tono más cauto, Trump interpretó el comunicado del Norte como una promesa para desnuclearizarse:"¡Wow, no hemos cedido nada y ellos aceptaron la desnuclearización (magnífica para el Mundo), el cierre de sitios, y no más pruebas!"Sin embargo, el anuncio de Kim no incluyó un compromiso para eliminar las armas y misiles nucleares ya existentes, y hay dudas sobre si alguna vez abandonará el arsenal nuclear que su país ha estado desarrollando por décadas.Kim dijo que Corea del Norte ya no necesitaba probar armas nucleares o misiles balísticos intercontinentales, ahora que su país tenía las armas, y que él centraría todos los esfuerzos en el desarrollo económico.Algunos han expresado dudas sobre las intenciones del Norte y el presidente surcoreano Moon Jae-in estará bajo una intensa vigilancia internacional cuando se encuentre con el líder norcoreano Kim Jong Un el viernes."Corea del Norte ha tenido un largo historial de levantar el tema de la desnuclearización y se ha comprometido a parar sus programas de armas nucleares en el pasado. Todos recordamos cómo desaparecieron esas promesas y compromisos en las últimas décadas", dijo Nam Sung-wook, un profesor de estudios norcoreanos de la Universidad de Corea, en Seúl."Si bien el anuncio del Norte es bastante dramático, es natural que el mundo sea extremadamente sensible a cualquier palabra que dice Kim", añadió.En Washington, Bob Corker, el presidente republicano de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que el gobierno estadounidense veía la promesa de Kim con escepticismo."Esto es un gran esfuerzo de relaciones públicas de Kim Jong Un", dijo Corker en CNN."Todos en la administración y el Congreso se aproximan a esto con escepticismo y cautela", añadió.Kim tiene previsto reunirse con Trump a fines de mayo o inicios de junio, que sería el primer encuentro entre líderes en funciones de ambos países.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.