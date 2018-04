Miente Trump sobre Corea del Norte

West Palm Beach, Florida— El presidente Donald Trump afirmó ayer erróneamente que Corea del Norte aceptó la “desnuclearización” de su país antes de la posible reunión que él tendrá con Kim Jong Un. Pero eso no es así.Pyongyang dijo el viernes que suspendería las pruebas nucleares y los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales antes de la cumbre que tendrá con Estados Unidos y Corea del Sur. Kim también dijo que cerraría y “desmantelaría” una instalación de pruebas nucleares ahora que su gobierno ha aprendido a hacer armas nucleares y montar ojivas en misiles balísticos.Pero Corea del Norte no dijo concretamente que tuviera intenciones de abandonar su arsenal nuclear. Kim dejó en claro que las armas nucleares siguen siendo una “espada atesorada”.Sin embargo, Trump tuiteó ayer que Norcorea “¡ha aceptado la desnuclearización (tan bueno para el mundo), cerraría instalación, no más pruebas!”.Estar comprometido con la idea de desnuclearización, sin embargo, no es lo mismo a aceptarla, como asegura Trump.Seúl, que está listo para reunirse con Corea del Norte esta semana, ha dicho que Kim ha mostrado un interés genuino en llegar a acuerdos para abandonar sus armas nucleares.Pero Norcorea ha estado promoviendo durante décadas un concepto de “desnuclearización” nada parecido al que tiene Estados Unidos.Ha venido prometiendo que tomará medidas nucleares sólo si es que Washington retira sus soldados de la Península Coreana, así como la protección nuclear con la que defiende a Corea del Sur y Japón.El presidente surcoreano ha dicho que Kim no está pidiendo que Estados Unidos retire sus soldados de la Península Coreana como condición para renunciar a sus armas nucleares.De ser cierto, esto eliminaría un punto complejo para los esfuerzos de llegar a un potencial acuerdo de desarme.Pero eso no aborda el arsenal norcoreano que ahora incluye presuntamente ojivas termonucleares y prototipos de misiles balísticos intercontinentales desarrollados durante una década marcada por crisis, promesas incumplidas y callejones sin salida.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.