Museo de la Mafia en Las Vegas tiene exposición interactiva

Un delincuente con pasamontañas toma a una mujer como rehén en un cuarto de su casa. Un policía comienza inmediatamente a dar órdenes verbales, diciéndole al malhechor que libere a la mujer, pero el hombre se niega y arremete contra el agente con un arma en mano. El policía saca entonces su pistola y mata al sospechoso.El agente de este relato fue en realidad una turista británica, mientras que la víctima y el delincuente eran parte de una proyección de video de tamaño real dentro del Museo de la Mafia, en Las Vegas."Sí sentí como si fuera de verdad. Es la primera vez que sostengo un arma", dijo la turista londinense Lesley Morris tras participar en la exposición. "Fue realmente informativa. No tenemos pistolas ni nada como esto en Inglaterra".La visitante participaba en una exposición interactiva en la que los visitantes usan una pistola que dispara perdigones y los coloca en situaciones parecidas a las que un policía puede enfrentar en la vida real.El museo, que antes fue un tribunal en el centro de la Ciudad del Pecado, ha exhibido desde hace muchos años el amplio pasado del área en temas de delincuencia organizada, pero sus visitantes ahora también pueden aprender sobre la complejidad de las decisiones que los agentes enfrentan en situaciones que podrían requerir el uso de fuerza letal.Las últimas renovaciones del museo también han agregado un laboratorio interactivo y un bar ilegal, con todo y alcohol destilado clandestinamente.La exposición sobre uso de fuerza incluye un video en el que los visitantes se ponen en los zapatos de personajes en diversas situaciones, como un encuentro con una persona sospechosa _interpretada por un actor o una actriz_ en un callejón. A los visitantes se les da un cinturón policial y una pistola que es tan pesada como la que portan los agentes.Los participantes escuchan primero un video de presentación de un capitán de policía de Las Vegas y practican un poco el tiro al blanco. Durante todo el proceso, los empleados del museo enseñan a los visitantes cómo usar las armas de manera segura, las directrices del uso de la fuerza y los procedimientos policiales. Los visitantes aprenden a mantener cierta distancia de los sospechosos, no mantener su dedo en el gatillo y no dispararle a nadie que no represente una amenaza inminente.

