Ivana Trump, la ex esposa del presidente Trump, dice que él no necesita reelegirse para la presidencia en el 2020.“Les diré algo, no creo que sea necesario”, según dijo la primera esposa de Trump en una extensa entrevista con Page Six.“Él tiene una muy buena vida y lo tiene todo. Donald va a tener 74, 73 años para las próximas elecciones y quizás mejor se debería ir a jugar golf y disfrutar de su fortuna”.Ivana Trump agregó que su exesposo es muy probable que extrañe la “libertad” de la vida privada y le irrita el tener que saber tanta “información” sobre el mundo en la posición en la que se encuentra actualmente.“Creo que probablemente extraña un poco de libertad, no creo que él supiera todo lo que se requería para ser presidente. Es demasiada información –la que uno tiene que saber sobre el mundo entero”, según ella dijo a Page Six.Trump anunció su campaña para el 2020 a comienzos de este año, nombrando a su exgerente de operaciones informáticas, Brad Parscale, como gerente de campaña.Ivana Trump, quien se divorció del presidente en 1996, después de la aventura que él tuvo con Marla Maples, dijo que ella aún habla con él “cada mes”. Ella dice que Melania Trump no está feliz y ha sido avergonzada por los recientes encabezados en torno a las aseveraciones de la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, sobre una aventura amorosa que ella tuvo con el presidente en el 2006.“Me siento muy mal por Melania debido que sé muy lo que se siente. Es muy doloroso”, dijo.Yo me divorcié de Donald de inmediato después de que descubrí su aventura con Maples porque me dije a mí misma, ‘Voy a vivir con la persona que va a decir, ‘voy a ir a jugar golf’ dejándome y pensando, ‘¿será cierto que va ir a jugar golf?’ no podía hacer eso”.Ivana Trump también aseveró en la entrevista que ella fue la que le informó al presidente de que su nuera, Vanessa Trump, había solicitado el divorcio para separarse de Donald Trump Jr.“Claro que él no estaba contento”, dijo Ivana, quien agregó que ella estaba “muy triste”, sobre la separación.“Donald Jr. es un chico muy bien parecido. Es exitoso. No tendrá problemas para encontrar una chica”, según ella agregó en la entrevista. “Quizás Vanessa tenga un poco de problemas debido a que ya tiene cinco hijos… ¿quién va a querer salir y casarse con una mujer que tiene cinco hijos? Especialmente cuando aún está joven, y quizás quiera tener más”.