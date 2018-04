Protestan estudiantes de EU por seguridad en las armas

Estudiantes preparatorianos de Estados Unidos planean abandonar las aulas durante todo el turno escolar como parte de la Manifestación Escolar Nacional, la protesta por lo que los participantes consideran falta de medidas políticas a raíz de los tiroteos con varias víctimas mortales en cada uno y la violencia con armas de fuego, informó The New York Times.El evento, surgido tras una propuesta en Change.org, incluye más de 2 mil manifestaciones a nivel nacional, por lo menos una en cada entidad.El 20 de abril es el aniversario número 19 de la masacre de la preparatoria Columbine. En ese entonces, los 13 decesos registrados en el plantel de Colorado constituyeron el mayor número de muertos en algún ataque escolar.Los manifestantes abandonarán las aulas a las 10 am hora local. Los organizadores han invitado a los alumnos a vestirse de anaranjado, color que se ha asociado con el movimiento a favor del control de armas.Una vez que salgan de los planteles, los manifestantes se congregarán a fin de guardar 13 segundos de silencio en honor de las 13 víctimas de Columbine.Posteriormente, las actividades serán decididas por los líderes de la manifestación de cada plantel. Los organizadores nacionales han hecho un llamado para que el activismo se lleve a cabo durante toda la jornada. En una guía publicada en el sitio internet de la Manifestación Escolar Nacional, los organizadores exhortan a los estudiantes a realizar marchas y campañas de registro electoral y a dar discursos.En el sitio se mencionan tres objetivos del evento: “hacer que los funcionarios electos rindan cuentas”, abogar por “soluciones para la violencia con armas de fuego” y alentar a los estudiantes a involucrarse más en política.Más específicamente, con la manifestación se pretende presionar al Congreso a fin de que apruebe iniciativas destinadas a poner fin a la violencia con armas de fuego. Entre las solicitudes específicas se encuentran propuestas de ley a efecto de reforzar el protocolo de revisión de antecedentes para la adquisición de armas; la prohibición de dispositivos para automatizar las armas semiautomáticas; y aumentar a 21 años la edad mínima con la cual se pueden comprar rifles de asalto.Los organizadores también están instando a los manifestantes a ejercer presión sobre los gobiernos estatales y locales con el propósito de que promulguen leyes similares. Pretenden asimismo aumentar el registro electoral entre los estadounidenses más jóvenes con la esperanza de elegir candidatos que respalden el control de armas.En la página de internet, los organizadores escribieron que consideran el evento del 20 de abril parte de un impulso mayor con el fin de abogar por el control de armas y que los problemas que están abordando necesitan “atención constante si es que esperamos cambiar algo”.

comentarios

