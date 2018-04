Insiste California en desplegar Guardia Nacional... sin labores migratorias

Este miércoles el gobernador Jerry Brown, movilizó a 400 efectivos de la Guardia Nacional de California a fin de que realicen labores de combate al delito trasnacional, evitando así cualquier medida por parte de Donald Trump para que los elementos se dediquen a la vigilancia y labores inmigratoria en la frontera mexicana.Brown anunció que funcionarios federales han accedido a financiar el plan que él anunció la semana pasada —misión destinada a “combatir a las organizaciones criminales, a los traficantes de personas, armas y drogas” alrededor de California, incluyendo cerca de la frontera. La orden firmada por Brown deja claro que los soldados no estarán autorizados para realizar el conjunto más amplio de funciones señalado en los comentarios más recientes de Trump.“Los miembros en servicio de la Guardia Nacional de California no participarán en ninguna labor policiaca directa ni vigilarán la aplicación de las leyes inmigratorias, arrestarán personas por violar las leyes inmigratorias, resguardarán a las personas detenidas por presuntas violaciones inmigratorias o respaldarán actividades policiacas relativas a las leyes inmigratorias”, se lee en la orden.El costo de la misión, informó un portavoz de Brown, será cubierto directamente por el gobierno federal. No se han hecho cálculos iniciales, pues el monto exacto dependerá de cómo se empleen los efectivos.Si bien la semana pasada se describieron las funciones de los elementos de la Guardia Nacional, el gobierno de California había estado esperando el acuerdo para que los funcionarios federales pagaran las operaciones. Desde entonces, el Presidente ha criticado a Brown y al estado por su decisión de evitar cualquier labor inmigratoria en la frontera.El martes, Brown dijo en Washington a reporteros que su plan resultaba consistente con una frontera más segura. “A mí me parece que eso es combatir los delitos”, dijo el Gobernador. “Tratar de capturar a madres y niños desesperados, o a menores que vienen solos desde Centroamérica, eso me parece otra cosa”.La orden que Brown giró el miércoles estará en vigor hasta que finales de septiembre.

