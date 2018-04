Lanzan sonda que estudiará exoplanetas capaces de albergar vida

Cabo Cañaveral, Florida– La sonda Tess de la NASA emprendió hoy la misión de encontrar nuevos mundos alrededor de estrellas vecinas que tengan la capacidad de albergar vida.El cohete Falcon de SpaceX que llevaba el telescopio despegó al anochecer, con el objetivo de alcanzar una órbita que llegue hasta la Luna.Tess –siglas en inglés de Satélite de Estudio Exoplanetario de Tránsito– escudriñará casi todo el cielo durante al menos dos años, comenzando por las estrellas más brillantes y cercanas en un intento de encontrar e identificar planetas a su alrededor. Se inspeccionarán cientos de miles de estrellas, con la esperanza de descubrir miles de exoplanetas, o planetas fuera de nuestro propio sistema solar.Planetas rocosos y helados, gigantes de gas y, posiblemente, mundos acuáticos. Súper Tierras con tamaños que van desde la Tierra hasta Neptuno. Y tal vez, incluso, una Tierra gemela.“El cielo se volverá más hermoso, se volverá más asombroso”, sabiendo que hay planetas que orbitan las estrellas que vemos centellando por las noches, dijo el principal administrador científico de la NASA, Thomas Zurbuchen.Los descubrimientos de Tess y otras misiones, destacó, nos acercarán a responder preguntas que han persistido durante miles de años.¿Existe la vida más allá de la Tierra? Y de ser el caso: ¿es microbiana o más avanzada?Pero Tess no buscará vida. No está diseñada para eso. En su lugar, buscará planetas de todo tipo, en especial en esas zonas conocidas como “Ricitos de Oro” o la región habitable cercana a una estrella: una órbita en donde las temperaturas no sean ni muy calientes, ni muy frías, sino adecuadas para albergar agua que dé sustento a la vida.Los candidatos más prometedores serán estudiados en el futuro por observatorios más grandes y poderosos, incluyendo el Telescopio Espacial James Webb, de la NASA, que está programado a lanzarse en los próximos años para reemplazar al Hubble. Estos telescopios revisarán las atmósferas de los planetas en busca de cualquier ingrediente para la vida: vapor de agua, oxígeno, metano o dióxido de carbono.“Tess nos dirá en dónde buscar y cuándo hacerlo”, dijo el científico en jefe de la misión, George Ricker, del Instituto de Tecnología de Massachusetts.Tess es el sucesor del Telescopio Espacial Kepler de la NASA, que se encuentra en sus últimas etapas después de descubrir algunos miles de exoplanetas durante los últimos nueve años.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.