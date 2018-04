Cientos de pasajeros de Sun Country Airlines que se quedaron varados se encontraban furiosos después que la aerolínea canceló sus vuelos a casa desde México y les dijo que tendrían que encontrar otra manera de regresar.Esta inusual situación ocurrió este fin de semana después que una potente tormenta forzó a la aerolínea a cancelar cientos de vuelos en el Aeropuerto Internacional Minneapolis/St. Paul.Entre las cancelaciones relacionadas con la temperatura estaban dos vuelos de Sun Country a Minneapolis que estaban programados para despegar de los resorts mexicanos Cabo San Lucas y Mazatlán.Sin embargo, el problema para los clientes fue que los vuelos fueron los últimos que estaban programados por Sun Country para esos destinos debido al clima invernal.Una vez que fueron cancelados, Sun Country decidió que no podría asignar aviones adicionales para darle el servicio a los pasajeros que se quedaron varados allí.Eso, según dijo la empresa, podría forzarla a cancelar otros vuelos en los que esos aviones estaban programados para ser desplegados enseguida.“Es muy perturbadora la actual situación de los pasajeros afectados, la alternativa –de cancelar otros vuelos a otros destinos– sería más disruptiva para más pasajeros”, comentó Kelsey Dodson Smith, vicepresidente de mercadotecnia de Sun Country, a través de un correo electrónico que envió a Minneapolis Star Tribune, que fue uno de los primeros medios de comunicación en dar a conocer esa noticia.Sin embargo, los clientes dijeron que la siguiente medida de Sun Country es la que los metió en un lío. La aerolínea les reembolsó a los clientes varados sus boletos y les dijo que tendrían que encontrar un nuevo vuelo para regresar a casa.“Ésos eran nuestros últimos vuelos de la temporada, así que no tenemos otro más para reacomodar a los pasajeros”, dijo Sun Country en un mensaje que envió a sus clientes, de acuerdo a una versión que compartió un pasajero a KARE 11 TV en las Ciudades Gemelas.“Recibirán el reembolso completo. Pero tendrán que comprar otro boleto en otra aerolínea”.Abby Pettit, de Detroit Lakes, Minn., le contó una historia similar a la televisora WCCO, filial de CBS en las Ciudades Gemelas.“El hecho de que crean que lo correcto es enviarle un correo electrónico a todos diciéndoles que ‘encuentren la manera de regresar a casa’, eso no me parece correcto”, le dijo Pettit a WCCO desde Cabo San Lucas, agregando que eventualmente encontró boletos en otra aerolínea para su familia.“Ahora, los boletos para que los cuatro podamos regresar a casa van a costar más que el viaje redondo para llegar aquí”, dijo Pettit.

