Corte Suprema de EU anula ley que facilita deportación de inmigrantes

Este martes la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que el fragmento de la ley federal que facilita la deportación de inmigrantes con antecedentes penales resulta demasiado vaga para su implementación, informó un cable de la agencia Associated Press.El fallo por votación 5-4 del tribunal superior se refiere a una estipulación de la ley inmigratoria que define el “delito de violencia”. El veredicto de culpabilidad por un delito de violencia vuelve sujeto de deportación a un inmigrante y generalmente acelera el trámite.Con anterioridad en San Francisco un Tribunal de Apelaciones había invalidado por su vaguedad el inciso, algo con lo que estuvo de acuerdo el lunes la Suprema Corte. El Juzgado de Apelaciones basó su decisión en el fallo de 2015 con el cual al tribunal superior anuló una sección similar de otra ley federal que impone sentencias carcelarias más prolongadas a los delincuentes reincidentes.La magistrada Elena Kagan escribió que el veredicto de 2015 “nos dice cómo resolver este caso”.La decisión constituye una derrota para la administración del presidente Trump, la cual había defendido el inciso. Y tiene lugar en el marco de toda la atención que el gobierno de Trump está dirigiendo al tema inmigratorio.El caso sobre el cual resolvió el tribunal superior se refiere a James Dimaya, un filipino que llegó ilegalmente en 1992 a Estados Unidos. Luego de que Dimaya no respondió a dos cargos de robo con allanamiento en California, el Gobierno inició el proceso de su deportación. El Gobierno argumentó que podía expulsarse a Dimaya del país debido a que los fallos de culpabilidad equivalían a delitos de violencia que permitían su deportación con base en la ley inmigratoria.El caso se argumentó inicialmente en enero de 2017 ante una Suprema Corte donde faltaba un miembro a raíz de que aún no se ocupaba el escaño del fallecido magistrado Antonin Scalia. El tribunal de ocho magistrados no llegó a una decisión en torno al tema, supuestamente debido a estancarse con votación 4-4. Una vez que se integró el magistrado Neil Gorsuch, la Suprema Corte volvió a estudiar el caso. Gorsuch se sumó a los magistrados más liberales del tribunal supremo al determinar que la cláusula era demasiado vaga.

